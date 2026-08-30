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副總統蕭美琴花蓮經驗助選 呼籲很多的鏟子超人翻轉苗栗更好

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣長參選人陳品安、苗栗市長參選人林月琴，及卓蘭鎮長參選人陳春暖今天成立青年後援會，副總統蕭美琴到場力挺。記者范榮達／攝影
民進黨苗栗縣長參選人陳品安、苗栗市長參選人林月琴，及卓蘭鎮長參選人陳春暖今天成立青年後援會，副總統蕭美琴到場力挺。記者范榮達／攝影

民進黨苗栗縣長參選人陳品安、苗栗市長參選人林月琴，及卓蘭鎮長參選人陳春暖今天成立青年後援會，副總統蕭美琴到場力挺，贊同陳品安等人4D青年政見「深思熟慮」，呼應賴清德總統政策，並以花蓮經驗為例，感同身苗栗艱困選區，呼籲很多的鏟子超人翻轉苗栗更好。

2026九合一選舉

蕭美琴今天苗栗縣跑透透，先後到苑裡鎮山腳教會參加啟用感恩禮拜，青年後援會成立，及陳品安頭份市競選總部開箱，陳品安、林月琴及陳春暖拋出青年政策，其中，陳品安提出4D青年政見，蕭副總統肯定陳品安深思熟慮，呼應賴清德3大政策域中拚經濟的「均衡台灣」概念，透過強而有力的政治工作者，因地制宜落實。

她並以自己花蓮經驗，有當選、有落選，感同身受苗栗是艱困選區，肯定陳品安、林月琴及陳春暖有勇氣與堅持，就像鏟子超人一樣，苗栗也有許多願意攜手付出、相互幫忙的超人，團結要讓苗栗更好。

至於陳品安青年4D政策，她認為過去公共空間，沒有給年青人「練武」的空間，她主張讓青年站上決策位置，推動參與式決策與參與式預算，將預算權與權利真正交給青年，她扮演代理人與代言人的角色，引導更多青年從過去在體制外的抗議，轉而走入體制內共同治理，攜手打造一個更民主、自由、開放，且有自我決定的過程。

賴總統青年百億海外圓夢計畫的精神，縣政府也設立海外求學基金，提供無息貸款，可以安心求學，學成之後貢獻苗栗；此外，青年創業面臨房東可能收回的困擾，她主張縣府出資整理老屋與閒置空間，包租代管模式訂立長期租約，活化空間確保租屋的穩定性，縣府投資也不大，創造三贏局面；縣府設天使基金，提供青年貸款第一桶金創業，留住人才，吸引移居苗栗。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安、苗栗市長參選人林月琴，及卓蘭鎮長參選人陳春暖今天成立青年後援會，副總統蕭美琴到場力挺。記者范榮達／攝影
民進黨苗栗縣長參選人陳品安、苗栗市長參選人林月琴，及卓蘭鎮長參選人陳春暖今天成立青年後援會，副總統蕭美琴到場力挺。記者范榮達／攝影

蕭美琴 鏟子超人 2026九合一選舉 苗栗縣選舉 陳品安 林月琴

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