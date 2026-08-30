前鎮漁港81億延燒 柯志恩：賴瑞隆不用找蔣萬安、找我辯論就好

高雄前鎮漁港81億元改造經費受關注，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天向台北市長蔣萬安下戰帖要求辯論。國民黨參選人柯志恩表示，賴瑞隆可能找錯對象了，前鎮漁港有很多細節可以談，另有關高雄產業、國際定位及派系是否壟斷高雄等議題也值得好好討論，請賴不用跨縣市找蔣萬安，找她辯論就好。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今早出席「高雄市長盃全國圍棋錦標賽開幕典禮」。他表示，有關高雄前鎮漁港的相關說法，台北市長蔣萬安引用錯誤訊息誤導國人，要求蔣對高雄道歉，並邀蔣萬安公開辯論。

立委柯志恩今天中午參加高雄市新聞傳播職業工會會員代表大會，會前受訪回應賴瑞隆對蔣萬安下戰帖的舉動發表看法。

柯志恩說，賴瑞隆找錯對象了，不用找台北這麼遠，可以直接找她辯論。她對前鎮漁港花了81億元樂觀其成，但如流理臺設置位置、路線及租金太貴，以及很多人為何今還沒辦法進駐等細節，可以好好談一談。

柯質問賴瑞隆，「你是選區立委，既然宣稱爭取81億元，不能全部丟給政府處理，為何沒有好好關心細節？」

除前鎮漁港議題外，柯志恩說，賴瑞隆說國民黨砍200億元預算，以及高雄產業、國際定位以及派系是否壟斷高雄市等問題都可以好好辯論清楚，「不用跨縣市長找蔣萬安，可以找我們，我們會嚴正以待，而且樂觀其成」。

另傳聞有藍營縣市不滿立委翁曉玲言論，要求「閉嘴」一事。柯志恩表示，她支持翁委員有講話的權利，因為國民黨本來就是大鳴大放，也沒有聽說有人要翁安靜一點。以高雄來說，翁不會到高市府，但若選賴瑞隆的話，新潮流會盤據市政府，這是她比較關心的問題。