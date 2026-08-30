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台中像溫哥華米蘭！江啟臣描繪台中10年後願景 柯文哲叫好

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市10年後會是什麼樣的城市？國民黨台中市參選人江啟臣上午出席民眾黨活動時有所描繪。記者黃寅／攝影
台中市10年後會是什麼樣的城市？國民黨台中市參選人江啟臣上午出席民眾黨活動時有所描繪。記者黃寅／攝影

台中市10年後會是什麼樣的城市？國民黨台中市參選人江啟臣上午出席民眾黨活動時有所描繪。他的一席話引起民眾黨創黨主席柯文哲稱讚「有方法、有路徑，是我看過最好的市長候選人」江啟臣也不客氣的回說「這是事實」

2026九合一選舉

江啟臣上午出席民眾黨在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動並受邀演說和參與「城市治理綜合座談」。除了暢談政見，江啟臣在回答主持人提問台中市10年後會是什麼樣的城市？也做了相關答覆。

江啟臣說，如果要講的具體，台中可以不需要是首都，但我們是台灣最具有代表性的城市，如果需要其他的城市來做比喻的話，義大利有羅馬、有米蘭，台灣有台北、有台中，加拿大有多倫多、有溫哥華，台中應該是比較屬於溫哥華；因為我們是宜居的城市、幸福的城市。米蘭是會展的城市、是設計的城市、也是工業城市，我們非常的類似。

他說，澳洲沒有人知道首都在哪裡，但是大家都知道雪梨，知道墨爾本。其實，我們就是這種城市，我們不是二線城市，但我們是當地代表性的城市。所以，他才說10年後你到台灣，提到台灣不是提台北，而是台中，這是我們的願景，也是他的目標。

柯文哲說，江啟臣8年前要選台中市長，在國民黨初選僅以約0.6個百分點微幅差距輸給盧秀燕，8年來有很長準備時間，「有準備一聽就知道」。就像美軍的訓練，他們有有行動、有目標、有戰略，會花很多事情時間去做，但有很多人連目標都不清楚。江啟臣是他看過準備最好的市長候選人。不然讓何欣純(民進黨台中市長參選人)來講30分鐘，他當裁判，對台中願景誰清楚一聽就知道。

對於柯文哲的稱讚，江啟臣說，他相信柯文哲做人這麼實在，就是實話實說，而他今天來出席論壇也是實話實說，做不到的事情他不會講。所以，他才說我們台中人說到做到、不亂開支票，但是開了支票一定會兌現，就是這樣。

國民黨台中市參選人江啟臣（中）上午描繪台中市10年後願景，民眾黨創黨主席柯文哲（左三）稱讚「是我看過最好的市長候選人」。記者黃寅／攝影
國民黨台中市參選人江啟臣（中）上午描繪台中市10年後願景，民眾黨創黨主席柯文哲（左三）稱讚「是我看過最好的市長候選人」。記者黃寅／攝影

江啟臣 柯文哲 民眾黨 2026九合一選舉 台中市選舉 願景 溫哥華 米蘭

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