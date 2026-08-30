蘇巧慧成立客家後援會成立 與金曲歌后飆客家歌嗨翻鄉親

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行「客家鄉親挺巧慧」後援會成立大會，為了展現誠意，蘇巧慧更和客家歌手、金曲歌后米莎同台飆客家歌，讓台下相親超嗨。蘇巧慧表示，感謝客家鄉親大力支持和肯定，未來她不僅將持續推廣客語教育，擴大辦理客家信仰文化活動，同時挹注客家文史團體和地方社團，結合新科技，建立「新北AI客語學習平台」，並照顧更多客家鄉親，讓更多客家子女，以客家文化為榮。

前文化部長、客家委員會主任委員李永得也與妻子邱議瑩一起前來站台，兩人肯定蘇巧慧在立委任內大力支持客家文化；當天還有客家後援會總召集人葉雲仁、總會長彭莉惠，總統府資政范振修，新北市客家社團理事長協會主席陳桂英等人出席力挺蘇巧慧。

蘇巧慧表示，她在立法院長期重視客家文化傳承，也成功爭取「客家幣」擴大使用對象與範圍，讓客家幣不再侷限於在客庄使用，而是全台特約店家皆可使用；除此之外，她在立法院也持續爭取各項中央資源挹注新北客家社團，支持客家事務推廣，同時要求擴大設置「伯公照護站」，加大對新北客家鄉親的照顧。

蘇巧慧提到，未來她將媒合產業跨域合作，舉辦以客家為主體的商展與影展，讓客家文化融入在影音創作、文化旅遊、時尚設計等生活日常，同時盤點低利用公有空間，為客家青年提供更多新創孵育基地，扶助客家產業發展。

蘇巧慧指出，她將活用新科技，打造「客家文化AI資料庫」、「新北AI客語學習平台」，提供客家文化更多線上傳播管道，讓更多新北市民認識客家，看見客家之美。