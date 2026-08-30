賴銀柱是否選彰化縣長仍是謎 縣黨部：本人意願、黨內程序都待確認

民眾黨昨突然拋出不排除由縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長，讓彰化縣長選舉再添變數。民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭指出，主要是黨內參選人對於沒有人可帶領感到焦慮，才會提出縣長參選人的想法，不過目前賴銀柱是否百分之百有參選意願還不能確定，且最主要是登記已在即。

彰化縣議員參選人蘇智弦昨點名賴銀柱代表白營投入縣長選戰，希望有母雞帶領黨內參選人拉抬選情。不過，民眾黨主席黃國昌上午受訪時表示，「我們會信守承諾，在彰化沒有推出縣長候選人的打算跟計畫」。

温宗諭今天指出，國民黨地方給的訊息是彰化沒有藍白合，不過民眾黨過去強調彰化不推縣長人選，主要是2026年的目標是讓地方所有小雞都可以站穩腳步；選縣長需要更多組織和資源投入，先前蔡璧如委員提出想參選，經縣黨部評估及中央會議討論，認為應避免空降，加上沒有組織或資源投入帶動選情，因此並沒有推出人選。

温宗諭說，現在的民調顯示藍軍支持度沒有明顯提升，藍營焦慮，民眾黨參選人也很擔心，覺得沒有人可以共同帶領，基於這樣的考量，才會提出縣長人選的想法。

温宗諭表示，從民調來看，目前多數中間選民還沒表態，表示大家理想中的候選人可能還沒出現。昨天基層提出賴銀柱擔任縣長參選人的想法前，黃國昌並不知道，後續才通報黨中央。

温宗諭也說，不過不是有人提出就一定能這樣做，還需要與賴銀柱深入討論，並經黨內進一步程序評估。温宗諭說，賴銀柱身為副主委，平時都會與他討論縣長選舉以及如何幫助小雞等，他對彰化非常熱愛，也希望這次選舉民眾黨能夠站穩腳步；至於他本人能否百分之百投入還不確定，但若真的投入，相關規劃對彰化會有幫助。