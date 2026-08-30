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遮陽傘等政策拿前鎮漁港改建對比 被指選戰策略主攻高雄？蔣萬安回應了
台北市長蔣萬安在議會遭議員質疑無菸城市、遮陽傘等政策，蔣則舉高雄前鎮漁港改建對比，引發民進黨高雄市長參選人賴瑞隆批誤導，要求說明否則邀蔣辯論。蔣今被問到，是否選舉策略主攻高雄？蔣今表示，虛心聆聽各界意見，可以做得更好地方，都願意即刻改進。
2026九合一選舉
蔣萬安今天上午出席信義線東延段通車典禮，媒體問蔣，是否近期選舉策略主攻高雄？蔣說，各界關心北市府無菸城市等政策的推動，大家有不同意見，他也認為，其實在推動過程市府虛心聆聽各界意見，可以做得更好的地方，都願意即刻改進，所以也會在這幾處做了改善後，就會跟地方溝通，了解地方的意見，來選定適當地點設置。
蔣說，所以同樣地，相信各個地方在推動各項政策，也都會願意虛心聆聽各界的意見，如果可以做得更好或者改善的地方，也都願意即刻來進行改進。
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