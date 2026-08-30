盧秀燕合體黃國昌玩戰鬥陀螺 何欣純酸回不是合作、而要打倒對方遊戲

台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣與民眾黨主席黃國昌今日合體參加「2026台中戰鬥陀螺嘉年華」，現場大玩戰鬥陀螺推廣，展現台中藍白合氣勢。民進黨台中市長參選人何欣純表示，戰鬥陀螺不是互相合作的遊戲，而是互相拚搏、一定要打倒對方的遊戲，跟合不合搭不上。

台中市政府今日在市府惠中樓辦「2026台中戰鬥陀螺嘉年華」，市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣和民眾黨主席黃國昌等人參加，何欣純則在一旁的飯店舉辦「心純姐妹會成立授證大會」。

被問到藍白合問題，何欣純表示，戰鬥陀螺不是互相合作的遊戲，而是互相拚搏、一定要打倒對方的遊戲，戰鬥陀螺跟合不合好像搭不上；至於藍白合不合，這是各自政黨的政治算計，她予以尊重，不過也堅信未來台中市市長是誰，是由全體台中市民決定，絕對不是個別政黨來決定。

何欣純強調，台中市民非常有智慧，基於全體市民的這個最高利益，何欣純提出的政見最多，提出的政見牛肉也最豐盛，市民眼睛是雪亮，會支持肯做事、會做事、有市政願景、有端出政策牛肉出來的何欣純。

民進黨台中市長參選人何欣純今天舉辦「心純姐妹會成立授證大會」。記者余采瀅／攝影