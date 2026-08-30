黃玉芬退黨參選彰化市長添變數 姊姊黃玉如也考慮選縣議員

有「女王蜂」之稱的國民黨籍前縣議員黃玉芬，今天由家人代為遞出退黨申請，擬於下月2日登記參選彰化市長；不過黃玉芬今天在長期閒置的粉絲專頁貼文指出，目前除了評估是否投入市長選舉，姊姊黃玉如也考慮是否參選彰化縣議員，不過可以確定的是「此次選舉只會由一人投入」。

黃玉芬發文指出，這幾天收到許多長輩、朋友與地方鄉親的關心及勸勉，心中十分感謝，「目前仍在聽取各方意見，也需要和家人審慎討論。不過，我們姊妹已有共同的想法：此次選舉只會由一人投入，不會兩人同時出戰。」

黃玉芬也特別介紹姊姊黃玉如，她擁有瑞士、美國管理雙學歷，並累積24年跨國企業經營與管理實務經驗。多年來，她對公共事務及地方發展一直有許多想法與抱負，也始終關心彰化的未來。

「看到姊姊願意回到家鄉、投入地方服務，我也認真思考，是否由姊姊接續這份服務鄉親的心意」。

黃玉芬也說，最後由誰出來選，仍需要一些時間審慎考量。「如果最後由姊姊黃玉如出戰，我也懇請所有關心玉芬的長輩、朋友與鄉親，繼續給予姊姊指導、鼓勵與支持。」

地方人士分析，若黃玉如投入縣議員選舉，可能性似乎不低，不過她屬於政治素人，過去並沒有黃玉芬從市民代表一路累積的地方民意基礎，加上彰化縣議員第一選區競爭一向激烈，若要參選仍將面臨不小挑戰。也有政黨人士解讀，此時拋出姊妹「二選一」的訊息，不排除是借助黃玉芬既有知名度，為黃玉如參選鋪路。