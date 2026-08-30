偕同侯友宜赴三蘆參拜瑤池金母 李四川：全力以赴接棒延續新北建設

國民黨新北市長參選人李四川，今天上午與新北市長侯友宜共同前往蘆洲慈惠堂、三重玄峯慈惠堂，參與瑤池金母聖誕千秋參拜祈福活動。兩人一見面熱情擁抱、肩並肩步入慈惠堂，受到鄉親熱烈歡迎，李四川也表示將全力以赴接下侯市長這一棒。

李四川今天上午與侯友宜抵達蘆洲慈惠堂，廟方幹部、眾多里長及近百位信眾熱烈相迎，高舉雙手揮舞，許多鄉親更高喊「侯市長加油」、「李四川凍蒜」，場面相當熱絡。蘆洲慈惠堂高齡95歲的堂主林根陣也特別迎接及陪同參拜，表達對李四川及侯友宜的歡迎。

李四川致詞時提到，蘆洲慈惠堂過去使用桶裝瓦斯，堂主希望能引進天然氣管線，但因管線鋪設涉及土地使用問題。他與地方多次溝通協調，最終成功克服困難鋪設管線、減少使用上的風險，一同守護地方信仰中心及信眾的安全。

李四川表示，不論過去與未來，對於市民的承諾都會積極落實，未來擔任市長，將在侯友宜市長的基礎上，持續推動相關建設，包括優先推動蘆社大橋，改善三蘆聯外交通及塞車狀況，串聯雙北AI科技產業廊帶、帶動高科技產業進駐；他也會興建蘆洲醫院，讓三蘆地區鄉親獲得更完善的醫療照護。

李四川隨後與侯友宜共同前往三重玄峯慈惠堂，新北市議員王威元、黃桂蘭、民眾黨新北市議員參選人陳彥廷也都一同到場，許多三重鄉親看到李四川，並興奮高喊凍蒜。侯友宜表示，新北市許多建設都必須銜接發展，李四川過去在副市長任內的政績有目共睹，未來大家也要一起為新北、為台灣貢獻心力。

李四川強調會全力以赴接棒侯市長，未來並將與台北市共同規劃大稻埕煙火活動，讓鄉親能在三重河岸近距離欣賞夜空煙火秀，獲得里長及鄉親熱烈迴響。

侯友宜、李四川至三重玄峯慈惠堂參拜祈福。記者黃子騰／攝影

侯友宜、李四川至蘆洲慈惠堂參拜。記者黃子騰／攝影

侯友宜、李四川至蘆洲慈惠堂參拜，與蘆洲當地里長及議員參選人合影。記者黃子騰／攝影

侯友宜致贈香油錢給蘆洲慈惠堂。記者黃子騰／攝影

侯友宜致贈香油錢給三重玄峯慈惠堂。記者黃子騰／攝影