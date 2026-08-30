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盧秀燕合體江啟臣、黃國昌玩戰鬥陀螺 黃喊藍白合作、團結勝利

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府今日在市府惠中樓辦「2026台中戰鬥陀螺嘉年華」，除台中市長盧秀燕出席開幕典禮，立法院副院長江啟臣與民眾黨主席黃國昌也擔任代言人到場，展現台中藍白合氣勢。記者余采瀅／攝影
台中市政府今日在市府惠中樓辦「2026台中戰鬥陀螺嘉年華」，除台中市長盧秀燕出席開幕典禮，立法院副院長江啟臣與民眾黨主席黃國昌也擔任代言人到場，展現台中藍白合氣勢。記者余采瀅／攝影

竹北市長的藍白合瀕臨破局，台中市則上演藍白合。台中市政府今日在市府惠中樓辦「2026台中戰鬥陀螺嘉年華」，除台中市長盧秀燕出席開幕典禮，立法院副院長江啟臣與民眾黨主席黃國昌也擔任代言人到場，展現台中藍白合氣勢。

2026九合一選舉

盧秀燕、江啟臣、黃國昌三人現場大玩戰鬥陀螺，第一局由黃國昌勝出，第二局則由江啟臣勝出，最後盧要兩人PK拚輸贏，並要兩人說出戰鬥宣言，江啟臣率先喊說「戰鬥啟臣、以和為貴」。

黃國昌指出，他原本以為是來推廣的，結果盧市長把這場比賽辦得這麼認真，「是玩真的！」黃想了一下說出戰鬥宣言：「藍白合作、團結勝利」。

江啟臣、黃國昌兩人較勁決鬥，全場屏息關注比賽結果，最後由江啟臣勝出。盧秀燕率先握住江啟臣的手說，「恭喜、好兆頭，如果明年你有機會入主這裡(台中市政府)，活動要繼續辦。」江啟臣則回說「繼續戰鬥」。

盧秀燕指出，戰鬥陀螺就是酷運動，這項運動最近很夯，不過都由民間主辦，台中市府是六都第一個市政府舉辦的戰鬥陀螺嘉年華，希望大家熱愛體育與運動，並讓所有同好者互相切磋交流，同時展現戰鬥力。

黃國昌表示，盧秀燕市長這幾年致力推動體育政策，台中市去年投入運動預算高達34.9億，全國第一，盧市長以實際行動推廣運動，讓運動風氣遍及台中市；他也知道江啟臣過去是海龍蛙兵，相信台中市在未來熱愛運動的市長帶領下，可以變得更酷更好。

台中市運動局指出，戰鬥陀螺嘉年華首度由市政府主辦，並在市府場地舉辦，活動相當搶手，256個名額，開放報名5分鐘內秒殺，玩家從4歲至54歲都有，參賽玩家可說是萬中選一，展現戰鬥陀螺在台中的超高人氣。

盧秀燕、江啟臣、黃國昌三人現場大玩戰鬥陀螺。記者余采瀅／攝影
盧秀燕、江啟臣、黃國昌三人現場大玩戰鬥陀螺。記者余采瀅／攝影

台中市政府今日在市府惠中樓辦「2026台中戰鬥陀螺嘉年華」，除台中市長盧秀燕出席開幕典禮，立法院副院長江啟臣與民眾黨主席黃國昌也擔任代言人到場，展現台中藍白合氣勢。記者余采瀅／攝影
台中市政府今日在市府惠中樓辦「2026台中戰鬥陀螺嘉年華」，除台中市長盧秀燕出席開幕典禮，立法院副院長江啟臣與民眾黨主席黃國昌也擔任代言人到場，展現台中藍白合氣勢。記者余采瀅／攝影

盧秀燕 江啟臣 黃國昌 2026九合一選舉 台中市選舉 藍白合

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