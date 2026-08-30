影／女力跨區出擊 梁育慈邀台北市議員簡舒培南下市場掃街

2026地方公職人員選舉31日將展開參選人登記，民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈今邀請台北市議員簡舒培南下掃街，一早到建國市場掃街拜票，縣議員李世斌、縣議員參選人饒怡君、蔡侑庭、市民代表林仁傑及市民代表參選人林詠智一起出席，跨區議員與在地基層連線。

同為民進黨內女性政治人物，簡舒培與梁育慈合體象徵跨區相挺，展現兩人對認真問政、扎實服務堅持。簡舒培在台北市議會以犀利問政、嚴格監督及強大基層服務著稱。梁育慈以議員身分深耕屏東，在地方推動行動服務站，服務直接送到市場與里鄰，將地方民意轉化為市政規畫。

台北市議員簡舒培說，深知好市長須具備正面迎戰問題擔當，與對預算與基礎建設嚴格把關的執行力。梁育慈有10年擔任幕僚的政治歷練，在議員任內對地方事務細膩追蹤與爭取，展現勤奮、努力、會做事的特質。她從台北南下，向屏東市民強力推薦懂基層、有魄力的市長人選，將首都治理與地方民意服務的經驗串聯，讓屏東市的發展接軌優質的治理標竿。

縣議員、屏東市長參選人梁育慈說，當選議員起她便在市場設立行動服務站出發，服務直接帶到基層第一線。感謝簡舒培南下合體，陪同走入民眾日常，向市民展現女力民代攜手拚服務誠意，接下來她持續走遍屏東市大街小巷，將關於城市交通、商圈活化與宜居願景的完整規畫，傳遞給每一位鄉親。

梁育慈表示，距離投票日僅剩90幾天，團隊全面衝刺，一步一腳印爭取更多市民信賴。

民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈（右四）今邀請台北市議員簡舒培（右三）南下掃街，一早到建國市場掃街拜票。圖／梁育慈團隊提供

民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈（右三）今邀請台北市議員簡舒培（右一）南下掃街，一早到建國市場掃街拜票。圖／梁育慈團隊提供

民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈（右一）今邀請台北市議員簡舒培（右二）南下掃街，一早到建國市場掃街拜票。圖／梁育慈團隊提供

民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈（左二）今邀請台北市議員簡舒培（左一）南下掃街，兩人一早到建國市場掃街拜票。圖／梁育慈團隊提供