昔日挺邱建富…賴銀柱恐成彰化縣長選舉對手 邱：他會做明智決定

地方公職人員選舉明起受理候選人登記，民眾黨昨突然拋出不排除由縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長，讓彰化縣長選舉再添變數。由於過去賴銀柱與邱建富過往交情好，選舉也都表達支持，對於賴銀柱可能參選，邱建富說，若賴參選確實對他的選情會有影響，但相信他最後會做明智抉擇。

賴銀柱目前擔任亨將精密公司（台灣第一筷）董事長，長期投入彰化產業發展，上周成立「彰化縣大草原協會」，邱建富也受邀出席，兩人當天同框，引發外界關注。

對於民眾黨彰化縣黨部擬推賴銀柱參選彰化縣長一事，民眾黨主席黃國昌上午受訪時表示，「我們會信守承諾，在彰化沒有推出縣長候選人的打算跟計畫」。

不過，目前賴銀柱正進行「環彰」健行行程，以徒步方式走遍彰化26鄉鎮，今天上午行程來到芳苑鄉。對於是否投入彰化縣長選舉，賴銀柱今天手機轉語音，未能取得回應。

邱建富表示，賴銀柱是優秀企業家，長期關注本土環境、生態、教育及文化，也具有台灣本土意識，過去他參選議員、市長時，賴銀柱都曾給予協助，兩人有一定交情，「如果他參選，對我的選情一定會有影響」，但這兩天並沒有與賴銀柱接觸，相信賴銀柱會做出最明智的抉擇。

至於外界傳出賴銀柱原本支持邱建富，甚至計畫陪同邱前往登記，並在競選總部成立時站台，但邱建富今表示，目前尚未正式登記，大家都是互相祝福。至於上周出席大草原協會成立活動，是因賴銀柱原本就邀請他，當天也邀請其他縣長參選人，只是最後只有他到場。