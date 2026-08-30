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竹北市長藍白合瀕臨破局 柯文哲今聲明台中支持江啟臣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左三）上午說，就台中的部分，他個人是支持江啟臣的。記者黃寅／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左三）上午說，就台中的部分，他個人是支持江啟臣的。記者黃寅／攝影

對於新竹縣竹北市長的藍白合瀕臨破局，民眾黨創黨主席柯文哲上午說，民眾黨主席黃國昌跟國民黨主席鄭麗文還是要盡速出來還是趕快去談一談，這個要怎麼處理，「該善後的趕快出來善後」。

2026九合一選舉

民眾黨上午在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動，柯文哲和黨主席黃國昌、國民黨台中市長參選人江啟臣共同受訪時，他做以上表示。國民黨大老、總統府前資政廖了以亦出席。

柯文哲同時也表達對台中市長選情的關心，表示就台中的部分，他個人是支持江啟臣的，因為以前江在當國民黨主席的時候跟他有互動。還有一點，是跟江的最重要的算長輩廖了以非常友好，有很深遠的友誼。柯文哲說，也因為這一層關係，至少在台中的選局，他個人是支持江啟臣。

對於竹北的事情，柯文哲說，他還是要再聲明一遍，因為他沒有負責黨務，也沒有在負責黨對黨談判，所以到底鄭麗文、徐欣瑩是怎麼跟黃國昌講的，這個他們自己要出來說明。

第二，群眾的情緒不是政黨領袖說轉彎就轉彎，所以他覺得黃國昌跟鄭麗文還是要盡速出來還是趕快去談一談，這個要怎麼處理，還是要善後。很多事情不是派個發言人講一講就可以混過去，有時候不是那麼容易。

至於一些細節柯文哲表示不想多說什麼，他發現國民黨的竹北市長要辦初選的時候每個人都有簽同意書，把那同意書拿出來看，裡面就已經寫得很清楚了，所以還是那句話，「該善後的趕快出來善後。」

國民黨大老、總統府前資政廖了以（右）出席民眾黨上午在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動。記者黃寅／攝影
國民黨大老、總統府前資政廖了以（右）出席民眾黨上午在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動。記者黃寅／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（後左三）上午說，就台中的部分，他個人是支持江啟臣（後中）的。記者黃寅／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（後左三）上午說，就台中的部分，他個人是支持江啟臣（後中）的。記者黃寅／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲上午說，就台中的部分，他個人是支持江啟臣的。記者黃寅／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲上午說，就台中的部分，他個人是支持江啟臣的。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣上午受邀出席民眾黨在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動並演說。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣上午受邀出席民眾黨在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動並演說。記者黃寅／攝影

民眾黨上午在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動。記者黃寅／攝影
民眾黨上午在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動。記者黃寅／攝影

江啟臣 柯文哲 藍白合 2026九合一選舉 台中市選舉 竹北

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