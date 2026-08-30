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民眾黨彰化不推縣長 黃國昌信守承諾…談竹北藍白破局：像燒掉整片森林

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
對於民眾黨彰化縣黨部擬推縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長一事，民眾黨主席黃國昌上午受訪時表示，「我們會信守承諾，在彰化沒有推出縣長候選人的打算跟計畫」。記者黃寅／攝影
對於民眾黨彰化縣黨部擬推縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長一事，民眾黨主席黃國昌上午受訪時表示，「我們會信守承諾，在彰化沒有推出縣長候選人的打算跟計畫」。記者黃寅／攝影

對於民眾黨彰化縣黨部擬推縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長一事，民眾黨主席黃國昌上午受訪時表示，「我們會信討承諾，在彰化沒有推出縣長候選人的打算跟計畫」，但對於竹北藍白合問題，至今不理解為何會「為了一棵樹放火燒掉整片森林」。

2026九合一選舉

民眾黨上午在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動，黃國昌、創黨主席柯文哲和國民黨台中市長參選人江啟臣共同受訪時，黃國昌做以上表示。

黃國昌說，這一兩天他接到非常多的電話，有很多好朋友、特別是國民黨的好朋友一直打電話來關心。他相信，愈是在這種時候，愈能看得出來「點滴在心」，也表達感謝。

他要再次表示，台灣民眾黨向來說到做到，答應的承諾就會信守。對於彰化的布局，他可以理解有非常多的朋友看到目前彰化的狀況表達高度的憂慮。他相信，民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭也因此有這樣的表達，但是對於台灣民眾黨而言，就是會信守承諾，會按照既有的步調，把所有優秀的議員參選人送進彰化縣議會。不過也要提醒國民黨，目前彰化的狀況恐怕還是要好好的解決。

其實那天周三傍談完以後，他並沒有接到國民黨中央或者是鄭麗文主席任何來訊。反而是新竹縣長楊文科有透過人表達對這件事情的憂慮跟關心。

也有很多國民黨的朋友，特別是在立法院過去曾經並肩作戰、走過大罷免的很多朋友都打電話來。他們認為，國民黨中央就這件事情必須要很嚴肅地看待。他說過，信任是一點一滴累積起來，非常不容易。但是你要把這個信任的基礎打破，很有可能一件事情、一招，就會受到非常嚴重的影響。他說，「為了一棵樹放火燒掉整片森林」，他到今天還沒有辦法理解這到底是為了什麼。

民眾黨上午在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲和國民黨台中市長參選人江啟臣共同出席（右至左）。記者黃寅／攝影
民眾黨上午在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲和國民黨台中市長參選人江啟臣共同出席（右至左）。記者黃寅／攝影

黃國昌 藍白 民眾黨 2026九合一選舉 彰化縣選舉 竹北

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