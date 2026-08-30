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李四川問AI為何被批評 蘇巧慧這樣答
國民黨新北市長參選人李四川詢問AI「為什麼會受到那麼多批評」，引發網友熱議。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問及此事表示，AI在這個時代就是用來分析問題、解決問題，她的團隊也經常運用AI分析資料、收集資訊與解決問題，這是AI最大的宗旨。
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蘇巧慧說，團隊目前常做的包括補助資料的分析與收集，在影像製作時也可能利用AI技術加快製作速度，這些都是團隊經常運用AI的面向。
蘇巧慧表示，未來希望讓各個面向、各個年齡層都能加速認識AI這項技術，包括降低中小企業使用AI的門檻，協助中小企業導入AI，並推動跨縣市AI人才的交流與培育，也希望運用AI降低公務人員的負擔，讓公務人員可以回到「以人為本」的服務市民面向。
蘇巧慧強調，種種方向都是把AI當成技術，作為解決問題的應用方式，她如果當選新北市長，會運用新科技來帶領新城市，迎向新時代。
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