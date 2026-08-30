侯友宜、李四川再度同台參拜 李四川宣示接棒：新北市藍白合不會改變

新北市長參選人李四川今天上午偕新北市長侯友宜「合體」，一起到蘆洲慈惠堂出席瑤池金母聖誕千秋參拜祈福活動。被問及侯友宜昨天喊話要跟李四川兄弟一起努力，讓新北市一棒接一棒。李四川表示，我們是最好的戰友，一定會全力以赴接下侯市長這一棒。

今天是瑤池金母聖誕千秋日，新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川一同至蘆洲慈惠堂，參加瑤池金母聖誕千秋參拜祈福活動，新北市議員黃桂蘭、李翁月娥及民眾黨新北市議員參選人陳彥廷皆一同到場。

因李四川這兩天密集來到過去被認為偏綠蘆洲跟三重，李四川面對媒體詢問如何看這邊的選情時表示，新北市29區沒有哪些是偏綠偏藍，自己之前在台北縣當工務局長、副縣長，還有後來擔任新北市副市長的工作時，也與三重、蘆洲的里長長期共同推動地方建設。李四川說，年底若當選市長，將興建蘆洲一直期望的蘆社大橋還有蘆洲醫院，照顧蘆洲人及所有的長輩。

關於李四川最近3天2度跟侯友宜市長同台，侯友宜昨天也喊話要跟李四川兄弟一起努力，讓新北市一棒接一棒。李四川說我跟侯市長一樣，都是用做的，從來不會多講。侯市長也說我們以前就是一個團隊，他是我最好的戰友，一定會共同打贏年底的這一場選戰，全力以赴接下侯市長這一棒，侯友宜規劃下來的蘆社大橋、蘆洲醫院我一定會把它完成。

媒體詢問關於近期藍白合出現波折，外界擔心民眾黨主席黃國昌會不會最後去登記。李四川說，每個月都跟黃國昌主席聯絡，聯繫相當暢通良好，敢確定新北市藍白合不管在選前或是選後，都不會改變。

新北市長侯友宜一下車就上前熱情與李四川握手。記者黃子騰／攝影

李四川表示新北市藍白合不管在選前或選後都不會改變。記者黃子騰／攝影