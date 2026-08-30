拍照人潮多到無法掃市場！沈伯洋曝選舉規畫 將與「大咖」合體登記

選戰逐漸升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天早上到永春市場拜票與民眾互動，而明天選委會開放登記，沈伯洋表示，實際登記時間仍在討論，不過到時一定是整個議員「台北隊」一起。面對先前喊話要辯論台北市長蔣萬安尚未答應，沈表示可能因公務繁忙尚未回覆，不過若辯論將先聚焦具急迫性兒少制度問題。

今天原訂9時展開拜票行程，沈尚未到場人潮早已排滿兩圈，周圍也圍滿高舉「洋流」海報、旗幟的支持者，沈伯洋約於9時15分左右到上，原先預計接受聯訪結束後，與民眾互動、市場拜票，但由於人潮時在太多，加上後面仍有行程，改成與民眾拍照，並先針對室內市場簡單致意，沈也承諾，沒掃到的地方仍會找時間來。

而選舉登記日將從明天起一路至9月4日，沈伯洋表示，目前日期還在密切討論中，但會是整個台北隊一起前往登記。媒體追問會有大咖陪登記，沈表示，「最大咖就是我們台北隊。」一旁陪掃街北市議員洪健益笑著指向沈伯洋稱，「最大咖就是他啦。」

而近日沈伯洋也對蔣萬安下辯論戰帖，也有電視台表達願意承辦，蔣萬安雖已收下意向書，不過尚未同意辯論，沈伯洋表示，蔣萬安可能市政繁忙還未來得及回應，但「每天都在講市政就更有時間討論。」

沈也表示，若辯論可能聚焦急迫性兒虐制度建立，還有更具1999統計民眾最多陳情案件包含交通跟衛生，將也會是辯論重點，治理城市願景也應需要討論。