影／談藍白合 盧秀燕：團結合作從不是容易的路 合則兩利分則兩敗

台中市政府今天在市府惠中樓辦「2026台中戰鬥陀螺嘉年華」，市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣和民眾黨主席黃國昌等人參加；被問到藍白合問題，盧秀燕表示，團結合作從來不是一條容易的路，但是只要有團結合作信念，要堅定的走下去，合則兩利，分則兩敗。

被問到最近各縣市藍白合問題，盧秀燕表示，團結合作從來不是一條容易的路，但是只要有團結合作信念，要堅定的走下去，合則兩利，分則兩敗。她說今天有多位重量級人物到場，她是配角，也請黃國昌和江啟臣發表意見。

黃國昌表示，2025年3月他開始請益之旅第一站到台中市拜會盧秀燕市長，他當初就和盧市長說，台中的事就是台灣民眾黨的事，過去在城市的治理和中央執政之間，他在立法院和台中優秀立委都有很好的合作，面對2026年選舉，我們可以合作的地方不要破壞合作契機，繼續穩定團結向前，他相信盧秀燕非常優異市政成績由江啟臣副院長接棒，一定可以讓台中市變得更好。

江啟臣表示，大家都很關心政黨的合作，特別是藍白在每一個地方、每一個選區的選舉狀況與合作，政黨合作本來就不是那麼容易，需要時間也需要磨合。他說政黨之間的合作需要的是建立互信、共同的理念，更需要不斷溝通、理解，甚至協調。

江啟臣表示，只要政黨之間對地方的發展、人民的福祉有共同目標，他覺得就應該努力爭取最大的合作空間，因為政黨存在的目的還是要為人民服務，一切最後還是回歸到人民，他相信任何過程當中的困難跟挑戰，大家只要回歸到以人為本的初衷，應該還是可以用智慧來化解。

又被問到藍白合問題時，盧秀燕表示，每個狀況都不一樣，非常人所能為，應該多給鼓勵和加油。