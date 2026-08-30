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為前鎮漁港改建戰蔣萬安「講不清楚」賴瑞隆下戰帖「來辯論、道歉」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
前鎮漁港81億元改建經費包含周邊下水道、人行、道路工程。記者張議晨／攝影
前鎮漁港81億元改建經費包含周邊下水道、人行、道路工程。記者張議晨／攝影

台北市蔣萬安日前在市議會答詢台北遮陽傘與格柵吸菸區爭議，點名高雄前鎮漁港3000萬元改建經費暴增81億元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今早受訪，稱蔣萬安「講不清楚、誤導國人」，沒來過前鎮漁港，也該吃過鮪魚、魷魚、秋刀魚，若不懂他可以帶蔣萬安來高雄了解經費花在哪，除要求蔣萬安道歉，他也公開下戰帖，要跟蔣萬安辯論

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賴瑞隆今天出席市長盃全國圍棋錦標賽，賽前受訪說，蔣萬安無法解決台北市遮陽傘、吸菸區問題，反而牽拖前鎮漁港，還用錯誤資訊誤導國人，他要強烈譴責。

賴瑞隆還拿出紙板，列舉前鎮漁港81億元改建經費花在哪；賴指出，前鎮漁港每年產值超過300 億，周邊超過1000億元產值，一年照顧30萬就業人口，但50年來都沒有重大整建，是在前行政院長蘇貞昌、市長陳其邁支持下，爭取81億元改建。

賴瑞隆舉例，81億元，包括深水碼頭的25億元整建、包括多功能水產中心的27億，還有下水道工程，這也是當時原來的港區還沒有完成的下水道15億元，以及周邊道路、人行道改善7.74億元和5億元的海員服務中心，相比台北果菜市場的180億元來說，81億元根本不多。

賴瑞隆說，81億元花在刀口上，蔣萬安市長卻誤導了市民，說是從 3000 萬變成了81億，如果蔣萬安市政做不好，就應該清楚回答議員，而不是問A答B，還用錯誤資訊誤導別人，他也要對蔣發戰帖，來公開辯論，讓國人清楚知道，你的資訊是錯誤的，應該澄清道歉，讓國人不再被誤導。

至於是否邀蔣萬安來前鎮漁港走走，賴瑞隆則說，蔣萬安若沒來過前鎮漁港，也該吃過鮪魚、魷魚、秋刀魚，「如果不了解，那可以來問我」，多來高雄來前鎮漁港走走，跟賴瑞隆一起來了解，不要自己市政講不清楚就開始抹黑。

前鎮漁港81億元改建經費除新建水產運銷中心外，還包含周邊下水道、人行、道路工程。記者張議晨／攝影
前鎮漁港81億元改建經費除新建水產運銷中心外，還包含周邊下水道、人行、道路工程。記者張議晨／攝影

前鎮漁港81億元改建經費除新建水產運銷中心外，還包含周邊下水道、人行、道路工程及船員會館等硬體。記者張議晨／攝影
前鎮漁港81億元改建經費除新建水產運銷中心外，還包含周邊下水道、人行、道路工程及船員會館等硬體。記者張議晨／攝影

前鎮漁港81億元改建經費除新建水產運銷中心外，還包含周邊下水道、人行、道路工程。記者張議晨／攝影
前鎮漁港81億元改建經費除新建水產運銷中心外，還包含周邊下水道、人行、道路工程。記者張議晨／攝影

前鎮漁港81億元改建經費除新建水產運銷中心外，還包含周邊下水道、人行、道路工程。記者張議晨／攝影
前鎮漁港81億元改建經費除新建水產運銷中心外，還包含周邊下水道、人行、道路工程。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今早受訪，稱蔣萬安「講不清楚、誤導國人」，沒來過前鎮漁港，也該吃過鮪魚、魷魚、秋刀魚，若不懂他可以帶蔣萬安來高雄了解經費花在哪，除要求蔣萬安道歉，他也公開下戰帖，要跟蔣萬安辯論。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今早受訪，稱蔣萬安「講不清楚、誤導國人」，沒來過前鎮漁港，也該吃過鮪魚、魷魚、秋刀魚，若不懂他可以帶蔣萬安來高雄了解經費花在哪，除要求蔣萬安道歉，他也公開下戰帖，要跟蔣萬安辯論。記者張議晨／攝影

2026九合一選舉 前鎮漁港 蔣萬安 賴瑞隆 辯論 高雄市選舉 台北市 民進黨

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