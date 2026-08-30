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澎湖縣長選戰再投震撼彈 科技大老致澎湖人公開信表達參選意願

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
創辦主機板大廠精英電腦的科技界大老許明仁表達將參選年底澎湖縣長。圖／截自許明仁臉書
創辦主機板大廠精英電腦的科技界大老許明仁表達將參選年底澎湖縣長。圖／截自許明仁臉書

澎湖縣長選戰至今有6人參選，昨再投震撼彈！精英電腦共同創辦人現任台北市澎湖同鄉會理事長許明仁，透過妻子轉傳「寫給澎湖的一封信」，公開表達將投入下一屆澎湖縣長選舉的意願，讓原本6人混戰的年底縣長選舉再添變數。

2026九合一選舉

旅台傑出企業家許明仁是湖西鄉南寮村人，中原大學電子系畢業後，投入科技產業，創辦主機板大廠精英電腦，是科技界的大老。事業有成後，不時關心澎湖子弟的教育，曾贈送澎湖各級學校「磅礡美國」一書1700本，嘉惠學子。

許明仁並非第一次參選澎湖縣長，曾任澎湖縣許姓宗親會理事長的他，曾於2018年提出「海洋、科技、文化、智慧島」理念參選，後因自認在地鄉親對他的支持度不足宣布退選，當時曾表示回饋家鄉不限於擔任公職。

許明仁在寫給澎湖人的公開信中表達參選縣長意願，希望未來的澎湖，不只是觀光勝地，更是一座智慧海島、國際海洋城市；為爭取青年選票提出讓青年有機會返鄉創業、安心成家；並以自己擅長的領域指出將讓科技走進生活，提升交通、醫療與公共服務。

許明仁並指出，縣長不是一個人的英雄，而是一個團隊的責任。若有機會承擔這份工作，將邀集各領域專家、企業界、教育界、醫療界、文化界與青年朋友，共同打造一個透明、專業、有效率的縣府團隊，用企業治理的精神，務實解決問題。

許明仁拋出參選澎湖縣長的震撼彈，下屆澎湖縣長選舉，民進黨徵召澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，國民黨提名湖西鄉長陳振中參選縣。

除藍綠陣營外，表態參選者還有無黨籍曾任兩任馬公市長的葉竹林，前澎湖副縣長、曾任民眾黨澎湖縣黨部主委的許智富，海洋志工陳盡川及新近宣布投入選戰的台聯黨主席周倪安。年底澎湖縣長參選爆炸，至今有7人表態角逐，讓選情進入前所未有的「戰國時代」更添變數。

創辦主機板大廠精英電腦的科技界大老許明仁表達將參選年底澎湖縣長。圖／截自許明仁臉書
創辦主機板大廠精英電腦的科技界大老許明仁表達將參選年底澎湖縣長。圖／截自許明仁臉書

台北市 2026九合一選舉 澎湖縣選舉 許明仁

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