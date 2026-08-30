澎湖縣長選戰再投震撼彈 科技大老致澎湖人公開信表達參選意願

澎湖縣長選戰至今有6人參選，昨再投震撼彈！精英電腦共同創辦人現任台北市澎湖同鄉會理事長許明仁，透過妻子轉傳「寫給澎湖的一封信」，公開表達將投入下一屆澎湖縣長選舉的意願，讓原本6人混戰的年底縣長選舉再添變數。

旅台傑出企業家許明仁是湖西鄉南寮村人，中原大學電子系畢業後，投入科技產業，創辦主機板大廠精英電腦，是科技界的大老。事業有成後，不時關心澎湖子弟的教育，曾贈送澎湖各級學校「磅礡美國」一書1700本，嘉惠學子。

許明仁並非第一次參選澎湖縣長，曾任澎湖縣許姓宗親會理事長的他，曾於2018年提出「海洋、科技、文化、智慧島」理念參選，後因自認在地鄉親對他的支持度不足宣布退選，當時曾表示回饋家鄉不限於擔任公職。

許明仁在寫給澎湖人的公開信中表達參選縣長意願，希望未來的澎湖，不只是觀光勝地，更是一座智慧海島、國際海洋城市；為爭取青年選票提出讓青年有機會返鄉創業、安心成家；並以自己擅長的領域指出將讓科技走進生活，提升交通、醫療與公共服務。

許明仁並指出，縣長不是一個人的英雄，而是一個團隊的責任。若有機會承擔這份工作，將邀集各領域專家、企業界、教育界、醫療界、文化界與青年朋友，共同打造一個透明、專業、有效率的縣府團隊，用企業治理的精神，務實解決問題。

許明仁拋出參選澎湖縣長的震撼彈，下屆澎湖縣長選舉，民進黨徵召澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，國民黨提名湖西鄉長陳振中參選縣。

除藍綠陣營外，表態參選者還有無黨籍曾任兩任馬公市長的葉竹林，前澎湖副縣長、曾任民眾黨澎湖縣黨部主委的許智富，海洋志工陳盡川及新近宣布投入選戰的台聯黨主席周倪安。年底澎湖縣長參選爆炸，至今有7人表態角逐，讓選情進入前所未有的「戰國時代」更添變數。