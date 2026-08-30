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蘇巧慧稱與李四川民調拉鋸 越來越多人站在我們這邊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行客家鄉親後援會成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行客家鄉親後援會成立大會。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，近期與國民黨新北市長參選人李四川民調呈現拉鋸，民調可以讓她知道還有哪些地方不足、需要加強，從近期民調一波又一波的趨勢，也看得出自己是在上升的趨勢，對她來說是很大的鼓勵與肯定「有越來越多的人站在我們這一邊」。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天舉行客家鄉親後援會成立大會。蘇巧慧說，就像今天活動現場有許多客家鄉親到場，告訴她真的期待她帶領的正面陽光的新北市，自己也期待用正面向陽的態度持續下去，希望大家可以看到她的執行力、創造力，以及照顧市民的能力，一起把新北市做得更好，讓大家更喜歡這裡。

針對李四川近期與新北市長侯友宜頻繁同台，蘇巧慧與侯的互動也相當良好。蘇巧慧表示，自己10年來的態度都一樣，只要是為了地方好、為了台灣好，中央、地方本來就是一起合作，不同政黨也可以一起合作，因為大家的目標都是一樣，就是為了生活的這片土地能夠更好。

她表示，未來如果有同樣的需要、同樣為地方好、為台灣好的事情，她一樣會不分黨派，請所有人一起努力。

蘇巧慧也說，這次參選新北市長，就是希望能夠邀集更多人，讓所有人、各種力量都能夠一起會聚，未來的新北市，希望各行各業人才、各種不同領域、不同世代，都能夠在城市舞台上發揚光大、發展精彩、表演精彩。

她也提到，9月5日的競總成立大會，賴清德總統、蔡英文前總統，甚至陳其邁市長一起共襄盛舉，希望帶著大家的力量一起前進，希望在11月28日真的能夠迎接新北的新時代。

李四川 蘇巧慧 民調 2026九合一選舉 新北市選舉 民進黨

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