基隆市原民人口增加 謝國樑、童子瑋 政策交鋒

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
國民黨、民進黨基隆市長參選人謝國樑（左）和童子瑋（右）昨原民豐年祭同台。記者游明煌／攝影
國民黨、民進黨基隆市長參選人謝國樑（左）和童子瑋（右）昨原民豐年祭同台。記者游明煌／攝影

基隆市原住民聯合豐年祭昨在原住民文化廣場登場，由傳統感恩祈福祭祖儀式揭開序幕，國民黨、民進黨市長參選人謝國樑和童子瑋同台。謝國樑說，將增加原住民業務相關經費，建設基隆成為原民第二故鄉；童子瑋表示，將推動原青社宅、研議成立「族群關係處」讓原民族政策獲得更完整支持。

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基隆市原住民人口持續增加已突破一萬人，謝國樑說，市府持續增加原住民業務相關經費，並推動多項政策，包括在中正區及七堵區成立原住民文化健康站；建置多面向族語獎勵機制，保障族語使用與傳承；持續改善原住民文化會館內部設備，並籌設廣場天幕。

在社會福利方面，謝國樑表示，市府與民間企業合作辦理原住民微型團體傷害保險，被保險人最高理賠五十萬元；針對經濟弱勢原住民族住宅修繕，也加碼補助至十五萬元，從生活、文化及社會福利等面向，打造更友善的原住民族生活環境。

童子瑋計畫成立「族群關係處」整合原住民族及多元文化業務，他認為，原民的需求不應該只有辦活動，而是要有專責治理架構，讓政策能長期累積、穩定推動、被尊重支持。

童子瑋表示，會在社會住宅提供一定比例保障原住民青年，優先評估將社宅新建在原住民族人口較集中生活圈，更好的居住支持，是城市留住人才與照顧族群需求重要關鍵。

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