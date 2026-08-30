新北激戰 李四川：跑遍29區 蘇巧慧：照顧加倍

各方民調顯示新北市長選舉激戰，市長侯友宜前天再度站台國民黨李四川，昨直呼李四川過去與市府並肩作戰，更稱「李四川要上場」，談到民調，李說，最重要的他還是跑遍廿九區，傾聽所有鄉親心聲；民進黨參選人蘇巧慧說，絕不因領先而嘲諷對手，亦不因落後而攻擊民調。

孫文學校AI民意與數據研究中心昨公布新北市長選舉第二波結構傾向推估分析，在李四川與蘇巧慧兩人對決情況下，李四川推估支持度為百分之五一點三一，蘇巧慧為百分之四八點六九，李四川仍居領先，雙方差距則由第一波的百分之六點四五縮小至二點六一。

分析顯示，新北市廿九個行政區中，目前仍有十五個行政區由李四川取得過半優勢，蘇巧慧為十四個行政區，依模型推估，李四川在烏來、新店、永和的支持度均逾六成，在中和、瑞芳則均逾五成，顯示在部分傳統政治結構較有利的區域，李四川仍具有明顯基本盤優勢。

針對民調，李四川表示都會當參考，最重要的他還是跑遍廿九區，傾聽所有鄉親心聲，提出好的政策，了解還有哪一些問題須解決，若年底當上市長可馬上實施。

市長侯友宜昨稱李四川是好兄弟、好朋友，且說他是一個能做事、會做事，也對未來新北市的規畫有很好的願景。

李四川也說，謝謝侯市長的支持，過去他們兩人都在朱立倫市長時期當副市長，侯市長所稱的是所有市政是一個團隊，需要整個市政團隊一起解決問題。李昨跑新店一連出席三場地方座談到基層第一線聆聽鄉親心聲，承諾會用工程專業全力解決地方問題。

蘇巧慧昨接連前往五股、林口、淡水、八里等區行程滿檔，提出未來將針對新北市商圈「補助三倍、照顧加倍」。民調部分她說，無論數據起伏皆以平常心看待。

她強調，團隊始終尊重專業民調，絕不因領先而嘲諷對手，亦不因落後而攻擊民調，將把各項資料視為重要參考依據。