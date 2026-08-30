新北激戰 李四川：跑遍29區 蘇巧慧：照顧加倍

聯合報／ 記者林媛玲林昭彰王長鼎屈彥辰／連線報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨前往新店出席三場地方座談，聆聽鄉親心聲。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨前往新店出席三場地方座談，聆聽鄉親心聲。記者林媛玲／攝影

各方民調顯示新北市長選舉激戰，市長侯友宜前天再度站台國民黨李四川，昨直呼李四川過去與市府並肩作戰，更稱「李四川要上場」，談到民調，李說，最重要的他還是跑遍廿九區，傾聽所有鄉親心聲；民進黨參選人蘇巧慧說，絕不因領先而嘲諷對手，亦不因落後而攻擊民調。

2026九合一選舉

孫文學校AI民意與數據研究中心昨公布新北市長選舉第二波結構傾向推估分析，在李四川與蘇巧慧兩人對決情況下，李四川推估支持度為百分之五一點三一，蘇巧慧為百分之四八點六九，李四川仍居領先，雙方差距則由第一波的百分之六點四五縮小至二點六一。

分析顯示，新北市廿九個行政區中，目前仍有十五個行政區由李四川取得過半優勢，蘇巧慧為十四個行政區，依模型推估，李四川在烏來、新店、永和的支持度均逾六成，在中和、瑞芳則均逾五成，顯示在部分傳統政治結構較有利的區域，李四川仍具有明顯基本盤優勢。

針對民調，李四川表示都會當參考，最重要的他還是跑遍廿九區，傾聽所有鄉親心聲，提出好的政策，了解還有哪一些問題須解決，若年底當上市長可馬上實施。

市長侯友宜昨稱李四川是好兄弟、好朋友，且說他是一個能做事、會做事，也對未來新北市的規畫有很好的願景。

李四川也說，謝謝侯市長的支持，過去他們兩人都在朱立倫市長時期當副市長，侯市長所稱的是所有市政是一個團隊，需要整個市政團隊一起解決問題。李昨跑新店一連出席三場地方座談到基層第一線聆聽鄉親心聲，承諾會用工程專業全力解決地方問題。

蘇巧慧昨接連前往五股、林口、淡水、八里等區行程滿檔，提出未來將針對新北市商圈「補助三倍、照顧加倍」。民調部分她說，無論數據起伏皆以平常心看待。

她強調，團隊始終尊重專業民調，絕不因領先而嘲諷對手，亦不因落後而攻擊民調，將把各項資料視為重要參考依據。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨到五股、林口、淡水及板橋等地，密集拜會基層。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨到五股、林口、淡水及板橋等地，密集拜會基層。圖／蘇巧慧競辦提供

2026九合一選舉

延伸閱讀

與新店鄉親座談 李四川早上連拚三場座談 允諾以工程專業解決問題

在野內鬨…竹北藍白合破局 三腳督成形

影／永平國小全新彩色跑道啟用 新北首座立體共構校園設地下接送區

竹北市長選戰 藍綠白提主張爭取選民支持

相關新聞

基隆市原民人口增加 謝國樑、童子瑋 政策交鋒

基隆市原住民聯合豐年祭昨在原住民文化廣場登場，由傳統感恩祈福祭祖儀式揭開序幕，國民黨、民進黨市長參選人謝國樑和童子瑋同台。謝國樑說，將增加原住民業務相關經費，建設基隆成為原民第二故鄉；童子瑋表示，將推動原青社宅、研議成立「族群關係處」讓原民族政策獲得更完整支持。

新北激戰 李四川：跑遍29區 蘇巧慧：照顧加倍

各方民調顯示新北市長選舉激戰，市長侯友宜前天再度站台國民黨李四川，昨直呼李四川過去與市府並肩作戰，更稱「李四川要上場」，談到民調，李說，最重要的他還是跑遍廿九區，傾聽所有鄉親心聲；民進黨參選人蘇巧慧說，絕不因領先而嘲諷對手，亦不因落後而攻擊民調。

白營為牽制？彰縣長選戰 恐殺出第4人

彰化縣長選舉再添變數。現有民進黨陳素月、國民黨魏平政及無黨籍邱建富三人競逐，昨傳出民眾黨有意推派彰化縣黨部副主委賴銀柱參選，主委温宗諭還賣關子「登記時就會知道」。地方政壇揣測，白營此舉意欲國民黨在竹北市長一役讓步。

竹北藍白合破局恐外溢？黃國昌：其他縣市承諾不變

竹北市長藍白合破局恐「一屍五命」，波及竹縣、彰化、新北、宜蘭和嘉市？民眾黨主席黃國昌昨表示，「新竹縣跟竹北市的事情，就留在新竹縣跟竹北市」，民眾黨與國民黨在其他縣市合作順利，承諾不變；民眾黨創黨主席柯文哲說，藍白破局要小心處理，否則會影響新竹縣長選舉，國民黨縣長參選人徐欣瑩重申，在野團結，下架民進黨是唯一的出路。

選情初探／苗栗市長選舉 藍綠砲火四射

苗栗市下屆市長選舉，國民黨余文忠競選連任，有行政資源、黨派及人脈等優勢，民進黨徵召立委林月琴挾著中央資源，林、余隔空交鋒火花四射，加上無黨籍七連霸縣議員禹耀東、苗栗房仲業女強人楊燕梅投入，這場選戰將是近年來最激烈的一仗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。