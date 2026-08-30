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盧秀燕挺吳秀華喊話對手「留中央」 陳瑩：不能接受

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
盧秀燕在天后宮簽下瓦片祈福「福佑寶島」，為台東及選舉祈求平安順利。記者尤聰光／攝影
盧秀燕在天后宮簽下瓦片祈福「福佑寶島」，為台東及選舉祈求平安順利。記者尤聰光／攝影

台中市長盧秀燕昨替台東縣長參選人吳秀華站台，她公開向民進黨縣長參選人、立委陳瑩喊話，希望陳「繼續留在中央」，地方縣政交給吳秀華，這樣的安排對台東最有利。陳瑩回應，感謝盧秀燕肯定她多年在中央替台東爭取預算、建設的能力，但「要把我留在中央、把地方交給秀華」，恐怕不能接受。

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盧秀燕說，她繞過半個台灣為了吳秀華而來，希望台東未來能夠更好、更進步，吳秀華當過三屆議員、兩屆議長，過去一、二十年一直在地方服務，若能取得行政權，相信會是位更有同理心、更接地氣的縣長。

她話鋒一轉表示，希望立委陳瑩繼續留在中央爭取預算、建設，地方縣政由吳秀華主持，「中央與地方分工，這樣的安排對台東最有利」。

陳瑩感謝盧秀燕公開肯定她這些年在中央替台東爭取預算、爭取建設的能力，但她既然有爭取資源的能力，就更該把多年在中央累積的經驗帶回台東。國民黨在台東有立委黃建賓，相信黃一樣能在中央替台東爭取資源，「不會因為陳瑩回到台東，台東在中央就少了一份力量」。

陳瑩更指，盧秀燕當年也是從立法院走向台中市政府，她同樣希望把廿多年來在中央累積的經驗、人脈及爭取資源的能力帶回台東，讓爭得到資源的人，也成為把資源變成建設、把承諾變成改變的人。誰最適合擔任下一任台東縣長，就交給台東鄉親選擇，不是由任何政黨或任何人替台東安排。

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