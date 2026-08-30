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竹北藍白合破局恐外溢？黃國昌：其他縣市承諾不變

聯合報／ 記者郭政芬劉明岩王長鼎王燕華林昭彰／連線報導
民眾黨主席柯文哲（前排右二）昨被問到竹北藍白破局，他說要小心處理，否則會影響新竹縣長選舉；圖為柯文哲在彰化輔選議員，喊出要在今年成立彰化縣議會黨團。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲（前排右二）昨被問到竹北藍白破局，他說要小心處理，否則會影響新竹縣長選舉；圖為柯文哲在彰化輔選議員，喊出要在今年成立彰化縣議會黨團。記者黃仲裕／攝影

竹北市長藍白合破局恐「一屍五命」，波及竹縣、彰化、新北、宜蘭和嘉市？民眾黨主席黃國昌昨表示，「新竹縣跟竹北市的事情，就留在新竹縣跟竹北市」，民眾黨與國民黨在其他縣市合作順利，承諾不變；民眾黨創黨主席柯文哲說，藍白破局要小心處理，否則會影響新竹縣長選舉，國民黨縣長參選人徐欣瑩重申，在野團結，下架民進黨是唯一的出路。

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竹北市長與新竹縣長選情高度連動，協調多月的竹北市長藍白合前天確定破局，黃國昌直指國民黨主席鄭麗文、徐欣瑩未信守「縣長挺藍，竹北市長讓白」的承諾，民眾黨會走自己的路；他昨天一早就到新竹縣參加自家竹北市長參選人邱臣遠主辦的水樂園活動，以實際行動力挺。

黃國昌被媒體問到，未來藍白之間是否還有合作空間？他強調，接下來民眾黨將專注在竹北，全力輔選邱臣遠。至於藍白合破局是否外溢，他說，新竹縣跟竹北市的事情，就留在新竹縣跟竹北市，民眾黨在其他地方仍會說到做到。

鄭麗文前天說感謝民眾黨的理解，徐欣瑩則呼籲以大局為重；邱臣遠說，他不了解是要理解什麼，也不曉得這是誰的大局。邱說，支持者情緒確實爆表，但民眾黨仍會遵從黃國昌指示，希望不要外溢到其他縣市，呼籲支持藍白合的選民都可以集中選票挺他。

柯文哲昨天到彰化縣輔選，被問到竹北市長藍白合破局一事，直言「如果事前有協調好，這件事情不應該發生」，他呼籲藍白要小心處理否則會影響新竹縣長選舉。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠昨晚說，藍白兩黨之間對竹北市長選舉確實存在一些認知差異，徐欣瑩能理解黃國昌的心情，對「兩黨有共識，全力配合」立場從未改變，現在不需要擴大誤會，更不能讓民進黨見縫插針。

對於柯文哲前天談竹北破局，憂心「宜蘭和新北也會這樣」，不過民眾黨新北與宜蘭黨部皆持續支持國民黨縣市長參選人李四川和吳宗憲。李四川說，自己與黃國昌及民眾黨朋友始終保持密切聯繫與良好溝通，「藍白合在新北市絕對不會改變」。

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠說，「會信守承諾讓藍白整合繼續往前走」，她昨照常出席吳宗憲懇託會；縣黨部昨也宣布，陳琬惠及議長張勝德周二上午將陪同吳宗憲登記參選，展現藍白成功整合迎戰選舉的團結氣勢。

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