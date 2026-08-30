選情初探／苗栗市長選舉 藍綠砲火四射

苗栗市下屆市長選舉，國民黨余文忠競選連任，有行政資源、黨派及人脈等優勢，民進黨徵召立委林月琴挾著中央資源，林、余隔空交鋒火花四射，加上無黨籍七連霸縣議員禹耀東、苗栗房仲業女強人楊燕梅投入，這場選戰將是近年來最激烈的一仗。

苗栗市政治形勢長期藍大於綠，且近乎輾壓，國民黨立委邱鎮軍於二○一八年縣議員轉戰苗栗市長，獲得二萬三千多票，獲五成一選票支持當選，無黨籍苗栗市民代表會前主席賴桂煖拿到近兩萬票，而民進黨背景的張喜慶敬陪末座，僅得兩千多票。

邱鎮軍二○二二年同額選舉，連任囊括三萬八千多票，二○二四年更上一層樓當選立委。余文忠從縣議員轉戰市長，補選獲一萬二千多票，得票率逾六成二，對手民進黨縣議員徐筱菁近七千票，得票率約三成三，藍、綠之間有一段差距，但下屆市長選戰，地方政壇人士分析，恐將是不同樣貌。

余文忠獲國民黨苗栗縣長鍾東錦力挺，兩年多市長任內，高舉「縣市一家親」旗幟，大力推動建設，創新各種活動，許多市民有感政績，占有一定行政優勢，此外，余長期在地有派系、人脈基礎，不過，藍營內部有些雜音，能否整合團結，成決勝關鍵之一。

至於苗栗女兒林月琴擁博士學歷，長期投入兒少、婦女福利工作，賴清德總統為林披上彩帶推薦，她降維參選苗栗市長，教育部長鄭英耀、環境部長彭啓明等人近來到苗栗視察，都沒有缺席，中央資源全力奧援不言可喻，但林過去較少著力地方，必須衝刺爭取更多支持。

林月琴、余文忠近來頻頻在網路社群隔空砲火四射，也各有論述，熱鬧之餘可以獲得或改變多少認同，值得進一步觀察。此外，楊燕梅鎖定余文忠的施政，甚至附和林月琴的主張，在社群發動猛攻，並順勢推出在房仲業四十年，對苗栗市城市觀察及政見，禹耀東則是走自己的路，七連霸議員及長期擔任志工品牌印象，都不可小覷。