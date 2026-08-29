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過去拚提名沒結果…民眾黨突拋賴銀柱選彰化縣長 蔡壁如：昨非今是令人錯愕

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民眾黨今天突然拋出不排除由縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長，對當時爭取民眾黨提名卻不可得的前立委蔡壁如，「昨非今是」真是情何以堪。聯合報系資料照
民眾黨今天突然拋出不排除由縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長，對當時爭取民眾黨提名卻不可得的前立委蔡壁如，「昨非今是」真是情何以堪。聯合報系資料照

地方公職人員選舉8月31日開始受理候選人登記，民眾黨今天突然拋出不排除由縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長，對當時爭取民眾黨提名卻不可得的前立委蔡壁如，「昨非今是」真是情何以堪？她質疑登記前夕做此宣示，未免有失草率。

2026九合一選舉

蔡壁如說，在昨天下午傳出民眾黨擬推出賴銀柱參選彰化縣長時，她即與賴銀柱以LINE連繫，正進行「環彰」健行行程的賴銀柱回覆，以沒有中央的同意，他不對外表示意見。蔡壁如說，日前她有跟賴銀柱連繫過，也都沒有他要選縣長的訊息，如今在登記前夕，才說要選縣長也未免過於草率。

有政壇人士認為，民眾黨企圖以推出縣長人選，來逼國民黨在竹北市長選舉讓步。但蔡壁如認為，依魏平政目前的選情，就算藍白合也很難扭轉選局，藍合再分裂，也只是「雪上加霜」而已。

蔡壁如在國民黨還陷入提名之亂時，即積極表態爭取民眾黨提名，並做了圖卡宣傳，還到地方拜票，但民眾黨從縣黨部不支持，黨中央也決定不提名縣長人選，蔡壁如歷經半年的努力，才放棄參選。

沒想到，民眾黨創黨主席柯文哲今天來彰化輔選，有參選人建議由縣黨部副主委、亨將精密公司（台灣第一筷）董事長賴銀柱參選縣長，縣黨部主委温宗諭還說：「樂觀其成」，相信民眾黨絕對有實力推出縣市長候選人，對於賴銀柱是否真的會完成登記投入縣長選戰，温宗諭語帶保留地表示，「下周五黃國昌主席率領小雞們一起登記時，就知道了。」

「我已經翻篇了」，蔡壁如沒想到在縣長登記前夕，民眾黨卻「不排除」由賴銀柱參選縣長，昨非今是，未免令人錯愕。

她說，當時，她積極爭取提名參選縣長，主要評估國民黨很亂，民眾黨有機會贏得勝選，但當時黨部認為小黨資源少，難以跟大黨競爭，才不提名人選，她才接受黨的決定，但目前的情形有改變嗎？黨部是不是要有個說法。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 蔡壁如 民眾黨 賴銀柱

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