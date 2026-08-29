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「異父異母三兄弟」終於合體！黃建賓曬照 黃健庭、黃健豪全到齊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨「異父異母三兄弟」　台中立委黃健豪（左）、前台東縣長黃健庭（中）及台東立委黃建賓（右）難得合體同框，為盧秀燕台東助選行程增添趣味。圖／擷取自黃建賓臉書
國民黨「異父異母三兄弟」　台中立委黃健豪（左）、前台東縣長黃健庭（中）及台東立委黃建賓（右）難得合體同框，為盧秀燕台東助選行程增添趣味。圖／擷取自黃建賓臉書

台中市長盧秀燕今天到台東替黨內自家縣長參選人、議長吳秀華助選，除台中立委黃健豪隨行，台東立委黃建賓也陪同，前縣長、國民黨前秘書長黃健庭也現身相挺，三名「黃姓政治人物」難得同框，意外成為另類亮點。

2026九合一選舉

黃健庭與黃建賓晚間在個人臉書平台貼出三人合照，只見黃健豪、黃健庭、黃建賓並肩站在一起，三人穿著白色上衣、面帶笑容比出大拇指，黃建賓幽默寫下：「異父異母的三兄弟，終於合體。」

黃健庭則寫道正好黃健豪及黃建賓兩位立委也在，於是健庭、健豪和建賓三兄弟在台東留下難得的合影，盼望他們在立法院繼續努力奮戰！

照片一曝光，立刻讓「三黃」成為今天盧秀燕台東行程之外的趣味話題。三人雖然沒有血緣關係，卻因同姓「黃」而被黃建賓自嘲為「異父異母三兄弟」，也替今天較為嚴肅的選舉造勢行程增添幾分輕鬆氣氛。

2026九合一選舉 台東縣選舉 黃健豪 黃建賓 黃健庭 盧秀燕 吳秀華

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