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「異父異母三兄弟」終於合體！黃建賓曬照 黃健庭、黃健豪全到齊
台中市長盧秀燕今天到台東替黨內自家縣長參選人、議長吳秀華助選，除台中立委黃健豪隨行，台東立委黃建賓也陪同，前縣長、國民黨前秘書長黃健庭也現身相挺，三名「黃姓政治人物」難得同框，意外成為另類亮點。
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黃健庭與黃建賓晚間在個人臉書平台貼出三人合照，只見黃健豪、黃健庭、黃建賓並肩站在一起，三人穿著白色上衣、面帶笑容比出大拇指，黃建賓幽默寫下：「異父異母的三兄弟，終於合體。」
黃健庭則寫道正好黃健豪及黃建賓兩位立委也在，於是健庭、健豪和建賓三兄弟在台東留下難得的合影，盼望他們在立法院繼續努力奮戰！
照片一曝光，立刻讓「三黃」成為今天盧秀燕台東行程之外的趣味話題。三人雖然沒有血緣關係，卻因同姓「黃」而被黃建賓自嘲為「異父異母三兄弟」，也替今天較為嚴肅的選舉造勢行程增添幾分輕鬆氣氛。
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