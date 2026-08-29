快訊

花6千元吃高檔餐廳…民眾身體不適3天後投訴 中市食安處列高風險續追蹤

中榮「廠商開刀」案延燒…晨會火爆對罵錄音網瘋傳 主管嗆：網紅醫為何沒事？

聽新聞
0:00 / 0:00

樹林市政說明會逾600人力挺 李四川：29區都是本命區

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，受到在場鄉親熱烈歡迎，展現超高人氣。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，受到在場鄉親熱烈歡迎，展現超高人氣。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天下午與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，現場湧入逾600名鄉親，齊聲高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。李四川表示，在台北縣政府、新北市政府任職期間，走遍全新北推動各地建設，「29區都是我的本命區」，未來將接棒侯友宜市長，以實際經驗加速新北大巨蛋完工，並落實「南有巨蛋城、北有科學城」的願景，同步推動大漢溪捷運縱貫線、樹林鐵路地下化，翻轉樹林城市面貌、帶動溪南地區整體發展。

2026九合一選舉

為了力挺李四川，新北市副市長劉和然、前內政部長李鴻源皆出席為李四川站台。劉和然表示，李四川從基層一路歷練，每一步都禁得起檢驗，是接棒侯友宜市長持續推動各項建設的最佳人選，「未來的市長，就是李四川！」李鴻源也大讚李四川是最適合新北、最有能力的市長，將以豐富的市政經驗，讓新北持續成為國際大城市。

談及在地建設，李四川表示，新北大巨蛋選址於樹林，他過去曾參與興建台北小巨蛋、接手完成卡關多年的台北大巨蛋，未來會以實務經驗，延續侯友宜市長規劃，打造兼具運動賽事與演唱會經濟的新北大巨蛋，同時將分階段推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌，推動樹林火車站立體化，打造巨蛋城新門戶。

李四川也重申「大漢溪捷運縱貫線」政見，將自民生汐止線延伸，從大稻埕出發，串聯三重、新莊、樹林、土城、麥仔園、大柑園等地，讓新北大巨蛋帶來的不只是演唱會及觀賽人潮，更能串聯溪南產業與生活圈，帶動產業進駐、創造更多優質就業機會，全面提升樹林及溪南地區民眾的交通與生活品質，李四川的政見也獲得在地里長與鄉親熱烈支持。

今日活動由洪佳君議員主辦，立委洪孟楷、王鴻薇、議員參選人何應明、吳國譽、前樹林市長何玉枝、國民黨新北市黨部主委黃志雄皆到場站台，眾多里長及地方團體代表也到場力挺，展現基層與李四川為新北共同打拚的決心。

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，受到在場鄉親熱烈歡迎，展現超高人氣。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，受到在場鄉親熱烈歡迎，展現超高人氣。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，受到在場鄉親熱烈歡迎，展現超高人氣。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，受到在場鄉親熱烈歡迎，展現超高人氣。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，受到在場鄉親熱烈歡迎，展現超高人氣。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，受到在場鄉親熱烈歡迎，展現超高人氣。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

延伸閱讀

與新店鄉親座談 李四川早上連拚三場座談 允諾以工程專業解決問題

竹北藍白合破局外溢？李四川：與黃國昌溝通無礙 新北藍白合作決不改變

走訪北海岸提觀光政見 蘇巧慧喊「商圈補助三倍」打造新北觀光品牌

傳黨內有雜音? 鄭麗文將陪高虹安登記 陳慶齡：藍營團結力挺連任

相關新聞

藍白再分裂？彰化縣長選戰恐增第4人 白營點名賴銀柱出征

地方公職人員選舉正辦理登記，彰化縣長選舉目前已知參選人，有民進黨陳素月、國民黨魏平政及無黨籍邱建富三人，但民眾黨創黨主席柯文哲今天到彰化輔選時，有參選人希望民眾黨彰化縣黨部副主委賴銀柱投入縣長選舉，主委温宗諭說...

過去拚提名沒結果…民眾黨突拋賴銀柱選彰化縣長 蔡壁如：昨非今是令人錯愕

地方公職人員選舉8月31日開始受理候選人登記，民眾黨今天突然拋出不排除由縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長，對當時爭取民眾黨提名卻不可得的前立委蔡壁如，「昨非今是」真是情何以堪？她質疑登記前夕做此宣示，未免有失草率。

小港山崩！柯志恩趕赴勘災 藍營曝賴瑞隆昨晚忙喊凍蒜：自己選區都顧不好

高雄豪雨災情未歇，小港區松富街昨發生土石崩落，大量土石沖垮擋土牆，崩落地點距離民宅僅約1公尺，居民緊急撤離。國民黨高雄市長候選人柯志恩今一早趕赴現場勘災；藍營爆料，民進黨高雄市長參選人、選區立委賴瑞隆，昨晚餐會忙著喊「凍蒜」選舉造勢，未現身關心，質疑「自己選區都顧不好，怎麼照顧高雄？」

竹北藍白合破局再添變數 何淦銘領表、林啟賢評估參選中

協調多月的竹北市長「藍白合」昨天確定破局，藍、綠、白三黨將各自推派人馬參選，原本已競爭激烈的選情再添變數。除三黨人選之外，無黨籍前竹北市長何淦銘也醞釀回鍋，市民代表會主席林啟賢仍審慎評估，加上前民眾黨立委李貞秀高調宣布投入選戰，竹北市長選舉恐從三腳督進一步擴大，牽動各陣營選票布局。

「異父異母三兄弟」終於合體！黃建賓曬照 黃健庭、黃健豪全到齊

台中市長盧秀燕今天到台東替黨內自家縣長參選人、議長吳秀華助選，除台中立委黃健豪隨行，台東立委黃建賓也陪同，前縣長、國民黨前秘書長黃健庭也現身相挺，三名「黃姓政治人物」難得同框，意外成為另類亮點。

樹林市政說明會逾600人力挺 李四川：29區都是本命區

國民黨新北市長參選人李四川今天下午與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，現場湧入逾600名鄉親，齊聲高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。李四川表示，在台北縣政府、新北市政府任職期間，走遍全新北推動各地建設，「29區都是我的本命區」，未來將接棒侯友宜市長，以實際經驗加速新北大巨蛋完工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。