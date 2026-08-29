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竹北藍白合破局後 徐欣瑩：合作立場未變、有共識全力配合

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
針對藍白合作，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天晚間表示，徐欣瑩對兩黨合作的立場從未改變，就「兩黨有共識，全力配合」。記者蘇健忠／攝影
針對藍白合作，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天晚間表示，徐欣瑩對兩黨合作的立場從未改變，就「兩黨有共識，全力配合」。記者蘇健忠／攝影

針對新竹縣竹北市長選戰藍白合作引發討論，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天晚間表示，徐欣瑩對兩黨合作的立場從未改變，就「兩黨有共識，全力配合」。

2026九合一選舉

徐維遠表示，對於竹北市長選舉，先前的溝通內容，藍白兩黨之間確實存在一些認知上的差異，徐欣瑩能理解黃國昌主席的心情，也不希望因為彼此對過程有不同理解，讓原本希望合作的善意，最後演變成彼此傷害。

徐維遠表示，「徐欣瑩對藍白彼此支持、互相幫助的初衷沒有改變」，但現在最不需要的就是擴大誤會、更不能讓民進黨見縫插針。

徐維遠也呼籲所有支持藍白的朋友，不要因為一時的爭議互相攻擊。藍白真正的對手不是彼此，真正需要共同面對的，是民進黨長期執政所造成的問題。因此，面對目前的波折，徐欣瑩仍然相信「在野團結，下架民進黨是唯一的出路」。

徐維遠強調，徐欣瑩對兩黨合作的立場從未改變，就「兩黨有共識，全力配合」，徐欣瑩沒有權力決定，自然不會失信於政治盟友。但她仍會盡最大的努力，促成在野合作完成2026贏得勝選，2028政黨輪替的大局。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北 徐欣瑩 藍白合 黃國昌 國民黨

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