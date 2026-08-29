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竹北藍白合破局外溢？李四川：與黃國昌溝通無礙 新北藍白合作決不改變
國民黨新北市長參選人李四川今天下午出席市議員洪佳君舉辦的市政說明會。面對媒體詢問竹北市長選戰「藍白合」破局是否引發外溢效應、影響新北市選情，李四川受訪時強調，自己與民眾黨主席黃國昌及民眾黨朋友始終保持密切聯繫與良好溝通，並明確表示「藍白合在新北市絕對不會改變。」
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對於竹北選情可能帶來的效應，李四川特別感謝黃國昌與民眾黨團隊一路以來的支持。他透露，前幾天剛與黃國昌、民眾黨新北市議員陳世軒及議員參選人陳語倢一同錄影、打匹克球，今日也與民眾黨參選人保有共同跑行程的默契，展現雙方緊密的互動關係。
李四川指出，自己每個月都會與黃國昌見面交流，雙方無論與議員參選人或黨主席之間的溝通管道皆十分暢通。他堅定表示，無論是在選前還是選後，兩黨都會持續在新北市共同打拚，維持堅實的合作關係，絕不因其他縣市的狀況而受到影響。
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