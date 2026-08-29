藍白再分裂？彰化縣長選戰恐增第4人 白營點名賴銀柱出征

地方公職人員選舉正辦理登記，彰化縣長選舉目前已知參選人，有民進黨陳素月、國民黨魏平政及無黨籍邱建富三人，但民眾黨創黨主席柯文哲今天到彰化輔選時，有參選人希望民眾黨彰化縣黨部副主委賴銀柱投入縣長選舉，主委温宗諭說「登記時就會知道」，但未在場的賴銀柱暫不回應。

竹北市長選舉已讓藍白合出現裂痕，如今選情低迷的彰化縣長選舉，又再傳出白營擬推賴銀柱參選縣長，政壇不排除民眾黨是藉此施壓，意圖要國民黨在竹北市長讓步。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，民眾黨很早就宣布不推出縣長人選，如今再傳出這個消息，就應該由中央黨部與民眾黨溝通協調；魏平政競選總部則不願表示意見。

賴銀柱目前擔任亨將精密公司（台灣第一筷）董事長，長期投入彰化產業發展。上周也成立「彰化縣大草原協會」，值得關注的是，無黨籍彰化縣長參選人邱建富除到場參加外，還與賴銀柱同框。

目前賴銀柱正進行「環彰」健行行程，用徒步方式踏遍彰化26鄉鎮，對於是否投入縣長選舉，他表示暫時不方便接受採訪回應。

「彰化縣大草原協會」以「彰化大進步，走新路，創造新前途」為號召，推動「彰化升7都、健康新城市」理念，凝聚在地力量，關注環境、教育、產業、文化及生活品質等議題。

地方公職人員選舉訂8月31日至9月4日受理候選人登記，民進黨參選人陳素月訂9月2日登記，魏平政與邱建富則預定9月3日登記。在如此緊迫時間，今天卻傳出民眾黨可能推出賴銀柱參選。

柯文哲今天被問到民眾黨是否會支持目前選情低迷的魏平政，以及不少民眾黨議員參選人與無黨籍縣長參選人邱建富同台，是否代表地方「小雞」轉向支持邱建富時，表示自己很慶幸「不用管黨務」，相關問題應該由議員候選人自己來表達意見。

對於彰化縣長到底誰能成為民眾黨的「母雞」，彰化縣議員參選人蘇智弦今天直接點名民眾黨彰化縣黨部副主委賴銀柱，表示彰化縣許多民眾黨候選人都有共同的期待，就是希望賴銀柱能夠投入縣長選戰。

對此，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭也表示，對於賴銀柱如果投入縣長選戰，他個人是「樂觀其成」，相信，民眾黨絕對有實力再推出第三個縣市長候選人。

至於賴銀柱是否真的會完成登記、正式投入縣長選戰，温宗諭則語帶保留地表示，「下周五黃國昌主席率領小雞們一起登記時，就知道了。」