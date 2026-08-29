影／竹北市長藍白合破局 柯文哲：為什麼顧全大局的不是國民黨?

針對竹北市選情出現變數及國民黨內部相關議論，台灣民眾黨主席柯文哲今天受訪時表示，以他的立場來看，竹北發生的相關風波「本來不應該發生」。他強調，事前大家應該要協調好，維護合作的初衷與誠信。

柯文哲提到，先前民眾黨立委黃國昌已表明希望相關人士能遵守承諾、說到做到，原本以為雙方均有共識，未料事後仍出現變化。對於部分「相忍為國、顧全大局」的說法，柯文哲質疑，為何總是要求民眾黨退讓，而非國民黨？

柯文哲指出，民意與選民情緒無法隨意操控或轉壓，處理政治議題必須極為審慎。目前竹北市長及新竹縣長選情錯綜複雜，可能出現多位候選人競爭的局面，稍有不慎恐產生外溢效應，影響整體選情佈局。

最後，柯文哲呼籲雙方主席應盡快坐下來商量善後，嚴肅面對並妥善處理當前局勢，切勿輕忽後續可能的效應。