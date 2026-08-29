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走訪北海岸提觀光政見 蘇巧慧喊「商圈補助三倍」打造新北觀光品牌

聯合報／ 記者王長鼎林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地，展現高人氣，不少民眾熱情握手並合影喊出「一定要贏」。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地，展現高人氣，不少民眾熱情握手並合影喊出「一定要贏」。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地。蘇巧慧除與市議員鄭宇恩出席捐血活動、至八里大營公廟參香外，更與在地商圈及扶輪家族座談，發表觀光與商圈發展藍圖，並拋出未來新北市商圈「補助三倍、照顧加倍」的政策承諾。

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走訪過程中，蘇巧慧展現高人氣，不少民眾熱情握手並合影喊出「一定要贏」。走訪八里大營公廟時，廟方更與支持者齊聲高呼「拜大營，會大贏」，氣氛極為熱絡。蘇巧慧表示，新北擁有豐富的山海資源與人文底蘊，未來將推動「新皇冠海岸」與「鑽石山城」觀光計畫，完善區域交通路網，並進行漁港總體檢，發展漁港經濟。同時，也將推廣「茶道、礦道、鐵道、步道、老街道」等新北五道，透過城市級特色活動帶動人流。

針對在地產業發展，蘇巧慧邀集商圈代表座談後提出具體政見，宣布未來將把新北市商圈補助總額由每年600萬元大幅提升至1800萬元，並籌組「專家業師商圈總輔導團」，協助各商圈優化硬體設施、改善周邊人行空間與交通規劃，補足大眾運輸到商圈的「最後一哩路」。

隨後，蘇巧慧出席板橋扶輪家族九社聯合例會，向各界賢達闡述治理理念。她強調，扶輪社秉持「互為貴人、創造希望」的精神，正是城市治理的典範。未來市府將與民間緊密合作，打造凝聚人才的優質平台，攜手推動新北市全面升級。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地，展現高人氣，不少民眾熱情握手並合影喊出「一定要贏」。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地，展現高人氣，不少民眾熱情握手並合影喊出「一定要贏」。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地，展現高人氣，不少民眾熱情握手並合影喊出「一定要贏」。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地，展現高人氣，不少民眾熱情握手並合影喊出「一定要贏」。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地，展現高人氣，不少民眾熱情握手並合影喊出「一定要贏」。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地，展現高人氣，不少民眾熱情握手並合影喊出「一定要贏」。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地，展現高人氣，不少民眾熱情握手並合影喊出「一定要贏」。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地，展現高人氣，不少民眾熱情握手並合影喊出「一定要贏」。圖／蘇巧慧競辦提供

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