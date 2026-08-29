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北市女童遭猥褻未安置 蔣萬安嘆「心痛不捨」：保護網是不是還能更緊密

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安力。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安力。聯合報系資料照

台北市一名10歲女童遭性猥褻未安置，引起關注。台北市長蔣萬安下午在臉書發文指出，對於孩子遭遇這樣的事情，他和所有關心孩子的人一樣，感到非常心痛與不捨。

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蔣萬安也說，對他來說，孩子的安全永遠是最優先的考量，每一個孩子，都應該在被好好照顧、被好好保護的環境中長大。目前孩子已經獲得安置。現在最重要的，是讓孩子能夠安心生活、慢慢復原、平安長大。

蔣萬安指出，去年底市府接獲通報後，社工與專業機構立即介入、執行安全計畫並進行安全評估，家防中心、社會局、警察局等單位也持續投入訪視、面談、輔導及相關課程，接獲通報240天以來累計提供714次服務。目的就是要確保孩子不再受到傷害，同時在專業評估下，盡可能採取對孩子衝擊最小、最符合孩子最佳利益的處遇方式，一步一步陪著孩子走向穩定，給孩子復原所需要的時間與空間。

他說，兒少保護制度永遠可以做得更好。面對每一個孩子，不只要確認「有沒有按照制度做」，更要持續思考制度是不是還有不足，保護網是不是還能更緊密。這些問題「我們不會迴避」只要還有能做得更好的地方，會繼續檢視、持續努力。

蔣萬安表示，市府的責任，是成為第一線最有力的後盾。這四年來，市府持續強化社政、教育、警政的橫向合作，建立跨局處兒少保護機制，希望更即時介入；也把保護工作向前延伸，從親職教育、家庭支持，到防範網路誘騙等，希望在傷害發生以前，能多一分預防、多一層保護。

蔣萬安說，如果孩子真的必須離開原生家庭，市府也認同「去機構化」的理念，持續增加寄養家庭、團體家庭等資源，依照每個孩子不同的身心狀況與需求，結合醫療、心理、教育等專業，找到更適合、更穩定的照顧環境。

「我也要謝謝所有站在第一線的社工與專業人員」。蔣萬安說，要保護孩子，也要撐住保護孩子的人。兒少保護工作非常不容易，每一次訪視、每一次面談、每一次評估，都必須在複雜的家庭關係與風險情境中做出專業判斷。

蔣萬安指出，市府會持續與第一線人員並肩作戰，提升社工的待遇、改善工作環境，提供留任獎勵、心理諮商及涉訟協助，讓第一線同仁在守護孩子的同時，也有足夠的支持與後盾。也會持續陪伴、持續關心，提供孩子及第一線專業人員需要的支持與協助。市府團隊會努力，把保護網織得更密、更牢。

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