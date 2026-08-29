鄭麗文南下嘉義挺選將 喊話2026翻轉嘉義、2028政黨輪替

國民黨嘉義縣市黨部今天舉辦小組長會議暨五合一選舉參選同志介紹會，國民黨主席鄭麗文南下嘉義為參選人拉抬聲勢，嘉義市長黃敏惠、前立委翁重鈞等人到場站台。鄭麗文向黨員喊話，要把2026年地方執政贏回來，並且在2028年重返執政，讓政黨輪替，下架民進黨。

民眾黨籍嘉義市長參選人張啓楷、無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡、立委林倩綺、民雄鄉長林于玲等人都到場。國民黨縣議員詹琬蓁、吳思蓉、簡嘉億、詹黃素蓮、蔡信典，以及市議員張秀華、傅大偉、陳家平、郭定緯、鄭光宏、黃思婷、張敏琪爭取連任，上台高喊當選。

國民黨市議員參選人梁樹綸、無黨籍縣議員參選人何博倫、無黨籍議員參選人詹志暉、無黨籍竹崎鄉長參選人何子凡及葉志紘也出席。議員李國勝本屆不連任，交棒給年輕人，他坦言，今年由二兒子李家豪參選，希望大家給年輕人一個機會將，繼續為大家服務。

黃敏惠說，8年前參選嘉義市長，當時嘉義市黨部主委、總督導陳政寬還在，因為團結贏下這一戰，雖然中央對地方有顏色之分，國民黨執政者很辛苦，但每個人心中都有一把尺，即便艱困也爭取很多資源，她會用政績來輔選，力挺民調勝出的張啓楷，也感謝翁壽良的付出參與。

鄭麗文說，嘉義選情非常重要，「明文規定」執政多年已經臭酸了，現在還跨足嘉義市，一定要翻轉嘉義，感謝黃敏惠靠著她的口碑，贏得嘉義市民不分藍綠的肯定，也肯定翁重鈞一生奉獻，目前沒有政治職位，仍栽培後起之秀，讓年輕人有舞台，吳品叡的韌性、抗壓力令她佩服。

鄭麗文也說，民進黨在中央執政多年只換來一場空，對地方跳票、揶揄及威脅，恐嚇年底若沒投給民進黨，未來建設就不會延續，但多年來民進黨在中央及地方全面執政，對嘉義不聞不問，「我們已經給民進黨太多機會」，以為嘉義人欠民進黨嗎，不管推誰都要買單。

鄭麗文說，黃敏惠推動建設不問政黨，希望執政黨向她看齊，該做的就要做，不要只會跳票、造謠、雙標、耍賴，同時也希望大家支持吳品叡和張啓楷，讓他們雙雙當選，只要2026年地方執政贏回來，國民黨有信心，2028年絕對可以重返執政，讓政黨輪替，下架民進黨。

國民黨主席鄭麗文今天南下嘉義挺選將，支持嘉義縣市黨籍參選人。記者黃于凡／攝影

國民黨主席鄭麗文（中）今天南下嘉義挺選將，支持無黨籍嘉義市長張啓楷（右）、無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡（左）。記者黃于凡／攝影

國民黨主席鄭麗文今天南下嘉義挺選將，支持嘉義縣市黨籍參選人。記者黃于凡／攝影