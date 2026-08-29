快訊

震撼彈！彰化縣長大選陷入大混戰 民眾黨不排除推自家副主委參戰

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文南下嘉義挺選將 喊話2026翻轉嘉義、2028政黨輪替

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）、嘉義市長黃敏惠（右一）、前立委翁重鈞（左一）今天力挺無黨籍嘉義市長張啓楷（右二）、無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡（左二）。記者黃于凡／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）、嘉義市長黃敏惠（右一）、前立委翁重鈞（左一）今天力挺無黨籍嘉義市長張啓楷（右二）、無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡（左二）。記者黃于凡／攝影

國民黨嘉義縣市黨部今天舉辦小組長會議暨五合一選舉參選同志介紹會，國民黨主席鄭麗文南下嘉義為參選人拉抬聲勢，嘉義市長黃敏惠、前立委翁重鈞等人到場站台。鄭麗文向黨員喊話，要把2026年地方執政贏回來，並且在2028年重返執政，讓政黨輪替，下架民進黨。

2026九合一選舉

民眾黨籍嘉義市長參選人張啓楷、無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡、立委林倩綺、民雄鄉長林于玲等人都到場。國民黨縣議員詹琬蓁、吳思蓉、簡嘉億、詹黃素蓮、蔡信典，以及市議員張秀華、傅大偉、陳家平、郭定緯、鄭光宏、黃思婷、張敏琪爭取連任，上台高喊當選。

國民黨市議員參選人梁樹綸、無黨籍縣議員參選人何博倫、無黨籍議員參選人詹志暉、無黨籍竹崎鄉長參選人何子凡及葉志紘也出席。議員李國勝本屆不連任，交棒給年輕人，他坦言，今年由二兒子李家豪參選，希望大家給年輕人一個機會將，繼續為大家服務。

黃敏惠說，8年前參選嘉義市長，當時嘉義市黨部主委、總督導陳政寬還在，因為團結贏下這一戰，雖然中央對地方有顏色之分，國民黨執政者很辛苦，但每個人心中都有一把尺，即便艱困也爭取很多資源，她會用政績來輔選，力挺民調勝出的張啓楷，也感謝翁壽良的付出參與。

鄭麗文說，嘉義選情非常重要，「明文規定」執政多年已經臭酸了，現在還跨足嘉義市，一定要翻轉嘉義，感謝黃敏惠靠著她的口碑，贏得嘉義市民不分藍綠的肯定，也肯定翁重鈞一生奉獻，目前沒有政治職位，仍栽培後起之秀，讓年輕人有舞台，吳品叡的韌性、抗壓力令她佩服。

鄭麗文也說，民進黨在中央執政多年只換來一場空，對地方跳票、揶揄及威脅，恐嚇年底若沒投給民進黨，未來建設就不會延續，但多年來民進黨在中央及地方全面執政，對嘉義不聞不問，「我們已經給民進黨太多機會」，以為嘉義人欠民進黨嗎，不管推誰都要買單。

鄭麗文說，黃敏惠推動建設不問政黨，希望執政黨向她看齊，該做的就要做，不要只會跳票、造謠、雙標、耍賴，同時也希望大家支持吳品叡和張啓楷，讓他們雙雙當選，只要2026年地方執政贏回來，國民黨有信心，2028年絕對可以重返執政，讓政黨輪替，下架民進黨。

國民黨主席鄭麗文今天南下嘉義挺選將，支持嘉義縣市黨籍參選人。記者黃于凡／攝影
國民黨主席鄭麗文今天南下嘉義挺選將，支持嘉義縣市黨籍參選人。記者黃于凡／攝影

國民黨主席鄭麗文（中）今天南下嘉義挺選將，支持無黨籍嘉義市長張啓楷（右）、無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡（左）。記者黃于凡／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今天南下嘉義挺選將，支持無黨籍嘉義市長張啓楷（右）、無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡（左）。記者黃于凡／攝影

國民黨主席鄭麗文今天南下嘉義挺選將，支持嘉義縣市黨籍參選人。記者黃于凡／攝影
國民黨主席鄭麗文今天南下嘉義挺選將，支持嘉義縣市黨籍參選人。記者黃于凡／攝影

國民黨嘉義縣議員李國勝（左）今年不連任，交棒給二兒子李家豪（右）以國民黨籍參選議員。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義縣議員李國勝（左）今年不連任，交棒給二兒子李家豪（右）以國民黨籍參選議員。記者黃于凡／攝影

鄭麗文 政黨輪替 2026九合一選舉 嘉義市選舉 嘉義縣選舉 張啓楷 吳品叡

延伸閱讀

傳黨內有雜音? 鄭麗文將陪高虹安登記 陳慶齡：藍營團結力挺連任

前鎮漁港藍綠交火！賴瑞隆逼表態 柯志恩反擊：一起向賴清德爭無人機

盧秀燕喊陳瑩「留中央」 陳瑩回應：我也要回台東承擔

竹北市長選戰 藍綠白提主張爭取選民支持

相關新聞

藍白再分裂？彰化縣長選戰恐增第4人 白營點名賴銀柱出征

地方公職人員選舉正辦理登記，彰化縣長選舉目前已知參選人，有民進黨陳素月、國民黨魏平政及無黨籍邱建富三人，但民眾黨創黨主席柯文哲今天到彰化輔選時，有參選人希望民眾黨彰化縣黨部副主委賴銀柱投入縣長選舉，主委温宗諭說...

小港山崩！柯志恩趕赴勘災 藍營曝賴瑞隆昨晚忙喊凍蒜：自己選區都顧不好

高雄豪雨災情未歇，小港區松富街昨發生土石崩落，大量土石沖垮擋土牆，崩落地點距離民宅僅約1公尺，居民緊急撤離。國民黨高雄市長候選人柯志恩今一早趕赴現場勘災；藍營爆料，民進黨高雄市長參選人、選區立委賴瑞隆，昨晚餐會忙著喊「凍蒜」選舉造勢，未現身關心，質疑「自己選區都顧不好，怎麼照顧高雄？」

竹北藍白合破局再添變數 何淦銘領表、林啟賢評估參選中

協調多月的竹北市長「藍白合」昨天確定破局，藍、綠、白三黨將各自推派人馬參選，原本已競爭激烈的選情再添變數。除三黨人選之外，無黨籍前竹北市長何淦銘也醞釀回鍋，市民代表會主席林啟賢仍審慎評估，加上前民眾黨立委李貞秀高調宣布投入選戰，竹北市長選舉恐從三腳督進一步擴大，牽動各陣營選票布局。

回應藍白合疑慮 李四川：與黃國昌溝通無礙 新北藍白合作決不改變

國民黨新北市長參選人李四川今天下午出席市議員洪佳君舉辦的市政說明會。面對媒體詢問竹北市長選戰「藍白合」破局是否引發外溢效應、影響新北市選情，李四川受訪時強調，自己與民眾黨主席黃國昌及民眾黨朋友始終保持密切聯繫與良好溝通，並明確表示「藍白合在新北市絕對不會改變。」

影／竹北市長藍白合破局 柯文哲：為什麼顧全大局的不是國民黨?

針對竹北市選情出現變數及國民黨內部相關議論，台灣民眾黨主席柯文哲今天受訪時表示，以他的立場來看，竹北發生的相關風波「本來不應該發生」。他強調，事前大家應該要協調好，維護合作的初衷與誠信。

走訪北海岸提觀光政見 蘇巧慧喊「商圈補助三倍」打造新北觀光品牌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開密集拜會基層選舉行程，接連前往五股、林口、淡水、八里及板橋等地。蘇巧慧除與市議員鄭宇恩出席捐血活動、至八里大營公廟參香外，更與在地商圈及扶輪家族座談，發表觀光與商圈發展藍圖，並拋出未來新北市商圈「補助三倍、照顧加倍」的政策承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。