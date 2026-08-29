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震撼彈！彰化縣長大選陷入大混戰 民眾黨不排除推自家副主委參戰

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影／震憾彈！彰化縣長大選陷入大混戰 民眾黨不排除推自家副主委參戰

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
民眾黨主席柯文哲造訪彰化出席彰顯女力‧婦女政見交流會，展現對地方選情的高度重視。被問及對 2026 年成立彰化縣議會黨團是否有信心時，柯文哲自信表示「當然有」，並力挺自家參選人，大讚民眾黨推出的議員參選人品質優良，對當選充滿信心。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲造訪彰化出席彰顯女力‧婦女政見交流會，展現對地方選情的高度重視。被問及對 2026 年成立彰化縣議會黨團是否有信心時，柯文哲自信表示「當然有」，並力挺自家參選人，大讚民眾黨推出的議員參選人品質優良，對當選充滿信心。記者黃仲裕／攝影

民眾黨主席柯文哲今天下午造訪彰化出席彰顯女力‧婦女政見交流會，展現對地方選情的高度重視。被問及對2026年成立彰化縣議會黨團是否有信心時，柯文哲自信表示「當然有」，並力挺自家參選人，大讚民眾黨推出的議員參選人品質優良，對當選充滿信心。

2026九合一選舉

針對外界關注的彰化縣長選情佈局，民眾黨彰化議員參選人蘇智弦說，地方黨部希望能推出彰化縣黨部副主委賴銀柱參選。黨內指出，賴銀柱身為在地成功企業家，實力相當雄厚，若能作為「母雞」領軍參選，將有助於拉抬民眾黨在彰化議員及民意代表的整體選情。

立委王安祥也表示，彰化選情雖然複雜，但民眾黨人才濟濟，具備推出第三勢力候選人的堅強實力，期望能為支持第三勢力的選民提供最佳選擇。訪談最後，柯文哲笑稱「現在沒有負責黨務最高興」，免去政治局勢一日數變的壓力，現場氣氛輕鬆融洽。民眾黨展現團隊凝聚力，全力備戰彰化選情。

民眾黨主席柯文哲造訪彰化出席彰顯女力‧婦女政見交流會時大讚民眾黨推出的議員參選人品質優良，對當選充滿信心。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲造訪彰化出席彰顯女力‧婦女政見交流會時大讚民眾黨推出的議員參選人品質優良，對當選充滿信心。記者黃仲裕／攝影

民眾黨 柯文哲 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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