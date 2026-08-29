竹北藍白合破局 柯文哲籲鄭麗文信守承諾：沒有想像中那麼簡單

針對新竹縣竹北市藍白合破局，民眾黨創黨主席柯文哲今天在彰化受訪時表示，以他的立場，如果說事先大家有協調好，這不應該發生，黃國昌在好像一兩個星期前就已經講過，希望國民黨主席鄭麗文信守承諾，基於誠信原則說到做到。

柯文哲今天下午參加民眾黨彰化縣黨在彰化縣總工會舉辦的「彰顯女力政見說明會」時，針對國民黨竹北市長參選人吳旭智已經領表，民眾黨參選人邱臣遠則強調參選到底，藍白合破局一事，接受媒體採訪。

柯文哲說，民眾黨主席黃國昌都講這麼硬了，應該就是大家講好的，所以這件事情是不應該發生的，不要認為說人民的情緒可以隨便這樣挑起來，然後又壓下去，轉彎就轉彎，沒有想像中那麼簡單。所以他還是主張黃國昌跟鄭麗文兩個人趕快去談判、趕快商量。

至於要怎麼善後、處理？柯文哲說，不要以為它不外溢，這個還是要小心，否則會影響新竹縣長選舉，這沒有想像中那麼簡單。所以，不應該發生，既然發生了，就趕快善後，他覺得還是要嚴肅面對。

柯文哲說，邱臣遠當過台商，還當過世界台商會秘書長，年輕的時候在越南當做投資人，還當過民眾黨立委總召，又當過新竹市副市長、代理市長，資歷是沒問題。