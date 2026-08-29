彰化家扶頒發獎助學金好溫馨 藍綠縣長參選人互動冷

彰化家扶中心今頒發新（115）學年第一學期獎助學金，120名國小到研究所的學生代表到場領取，彰化家扶五大服務處社工帶回獎助學金今下午開始發送，合計709名受扶助學子受惠。

彰化家扶統計本學年第一學期需701萬5千元獎助學金，扶幼主任委員李世勇今年6月發起小額捐款群組，為家扶學子募到逾百萬元，彰化家扶各後援團體也舉辦捐額接龍活動，連同扶幼群組總共募集300多萬元，加上家扶基金會撥款，仍不足約300萬元，靠著平日善心人士勾選捐款單「獎助學金」聚沙成塔，今在員林服務處舉行「彰化家扶用愛扶家60載～2026無窮世代-投資彰化家扶囝仔獎助學金」頒獎典禮。

縣政府社會處長王蘭心代表縣長王惠美到場致詞，期勉受扶助學子力爭上游，用功求學藉由教育脫貧。民進黨縣長參選人陳素月坐在國民黨縣長參選人魏平政旁邊，禮貌性握手，接下來零互動。民進黨立法委員黃秀芳、謝衣鳯沒選舉壓力顯得神情自若，尤其謝衣鳯陪伴家扶兒到典禮結束。

家扶照例舉辦講座，今邀請亞細亞國際法律事務所律師陳頂新，主持「當愛情來臨時－是幸福？還是災難？（詐欺、毒品、性犯罪）」講座，深入淺出協助家扶學子建立正確法律觀念與自我保護意識，為未來求學、交友及生活築起一道安全防線。

已當中醫師的自立青年卓韋佳現身說法教育翻轉貧窮，她說，半工半讀、沒補習考取台中女中，大學重考進入長庚大學中醫學系就讀，取得中西醫雙主修資格，在家扶獎助學金及助學人的支持下完成8年醫學教育，當初上台領取獎助學金心情複雜，後來聽別的自立青年經驗分享，讓她重新領悟能得到社會眾多善心人士協助是幸福的事。

顏姓受扶助青年努力讀書、爭取獎助學金減輕他媽媽扶養3個孩子的重擔，今年錄取成功大學智慧半導體及永續製造學院晶片設計學程碩士班，今分享成長故事時表示，生命貴人是比他年長11歲的大姊，在父親過世後大姊承擔照顧他與二姊的責任；顏姓受扶助青年感謝縣政府和彰化家扶長達16年的扶助，期許自己未來也能成為別人生命中的貴人。

彰化家扶中心主任王震光說，感謝過去60年各界社會善心大力支持，陪伴一代又一代家扶學子成長，近年大筆捐款減少，小額捐款成主流，希望社會大眾持續協助家扶基金會「無窮世代」計畫，成為弱勢且願上進的孩子跨越經濟困境關卡，翻轉生命的重要力量。