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小港山崩！柯志恩趕赴勘災 藍營曝賴瑞隆昨晚忙喊凍蒜：自己選區都顧不好

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
小港區松富街昨發生土石崩落，大量土石沖垮擋土牆，現場拉起封鎖線。圖／高雄市工務局提供
小港區松富街昨發生土石崩落，大量土石沖垮擋土牆，現場拉起封鎖線。圖／高雄市工務局提供

高雄豪雨災情未歇，小港區松富街昨發生土石崩落，大量土石沖垮擋土牆，崩落地點距離民宅僅約1公尺，居民緊急撤離。國民黨高雄市長候選人柯志恩今一早趕赴現場勘災；藍營爆料，民進黨高雄市長參選人、選區立委賴瑞隆，昨晚餐會忙著喊「凍蒜」選舉造勢，未現身關心，質疑「自己選區都顧不好，怎麼照顧高雄？」

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小港松富街昨下午發生土石崩落，大量土石傾瀉而下，不僅沖垮擋土牆，多輛機車也慘遭掩埋，由於崩落處距離民宅僅約1公尺，部分居民緊急撤離，所幸未傳出人員傷亡。

昨晚至今天凌晨，高雄雨勢再度增強，柯志恩一早與市議員曾麗燕、蔡武宏、陳麗娜及山明里長陳阿子前往現場勘災，了解邊坡及擋土牆狀況，也向居民表達慰問。

柯志恩表示，昨天她掌握山崩訊息後，第一時間就請黨籍議員關心，並讓市府優先進行緊急處置，考量深夜至凌晨雨勢再度增強，擔心災情擴大，決定親自到場了解。

市府已緊急疏散居民，現場有居民憂心若雨勢不停，擋土牆未來可能引發骨牌效應接連坍塌，她建議應評估是否擴大警戒及撤離範圍，盡速完成災害潛勢評估。

柯志恩強調，現階段最重要是確保市民安全，她支持市府優先投入防災搶修，並要求相關單位全面盤點邊坡及擋土設施，該檢討、改善的等災後再來討論。

國民黨高雄市黨部發言人張永杰指出，崩塌地點就在賴瑞隆任立委前鎮、小港選區，從昨天下午發生災情至今，不見賴現身關心，反而昨晚在餐會場合高喊「凍蒜」忙選舉造勢，無視土石距離民宅只剩約1公尺、居民急著撤離。

他表示，一周前中油大林廠才發生火災，隔天前鎮又出現天坑，如今小港再爆土石坍塌危機，幾起事件都發生在賴瑞隆立委選區，卻屢屢不見他第一時間到場。

張永杰質疑，賴瑞隆頻繁跑行程、爭取市長大位，口口聲聲要照顧高雄，身為前鎮、小港的立委，自家選區發生重大事件，居民最需要民代時找不到人，選區都照顧不好，選民怎麼相信能顧好整個高雄？

小港區松富街昨發生土石崩落，國民黨高雄市長候選人柯志恩今一早趕赴現場勘災。圖／國民黨高雄市黨部提供
小港區松富街昨發生土石崩落，國民黨高雄市長候選人柯志恩今一早趕赴現場勘災。圖／國民黨高雄市黨部提供

小港區松富街昨發生土石崩落，大量土石沖垮擋土牆，崩落地點距離民宅僅約1公尺，居民緊急撤離。圖／高雄市工務局提供
小港區松富街昨發生土石崩落，大量土石沖垮擋土牆，崩落地點距離民宅僅約1公尺，居民緊急撤離。圖／高雄市工務局提供

小港區松富街昨發生土石崩落，國民黨高雄市長候選人柯志恩今一早趕赴現場勘災。圖／國民黨高雄市黨部提供
小港區松富街昨發生土石崩落，國民黨高雄市長候選人柯志恩今一早趕赴現場勘災。圖／國民黨高雄市黨部提供

小港區松富街昨發生土石崩落，國民黨高雄市長候選人柯志恩今一早趕赴現場勘災。圖／國民黨高雄市黨部提供
小港區松富街昨發生土石崩落，國民黨高雄市長候選人柯志恩今一早趕赴現場勘災。圖／國民黨高雄市黨部提供

小港區松富街昨發生土石崩落，國民黨高雄市長候選人柯志恩今一早趕赴現場勘災。圖／國民黨高雄市黨部提供
小港區松富街昨發生土石崩落，國民黨高雄市長候選人柯志恩今一早趕赴現場勘災。圖／國民黨高雄市黨部提供

藍營 柯志恩 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉

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