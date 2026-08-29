盧秀燕赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴：爸爸請保佑市長選戰打好

台中市長盧秀燕今天中午抵達台東，先前往台東天后宮參拜，並替自家台東縣長參選人、議長吳秀華站台造勢；下午再前往初鹿，與吳秀華一同弔唁日前辭世的前立法院副院長、總統府資政饒穎奇。縣長饒慶鈴及胞妹饒慶鈺以家屬身分陪同，饒慶鈴更當場向父親說，「爸爸，請您務必保佑市長這一次能夠把選戰打好」。

盧秀燕上午參拜行程結束，中午在前縣長黃健庭陪同下品嘗在地知名米苔目。下午則轉往初鹿饒穎奇靈堂，向這位政壇前輩及昔日老同事上香致意。

盧秀燕抵達靈堂後，雙手合十向饒穎奇鞠躬，並向家屬致意、表達哀悼。現場氣氛莊重，饒慶鈴及饒慶鈺陪同在側。

饒慶鈴隨後向父親說：「爸爸，在您眼前是你的老同事、現在我們台中市的市長盧秀燕及市府團隊來給您上香請安。」他接著向父親祈求，希望父親能保佑盧秀燕這次選戰順利，「把這一次的選戰全部打好」，並為國民黨承擔重任，持續為台灣前途努力。

饒穎奇長年投入政治及公共事務，曾任立法院副院長，卸任後擔任總統府資政，在台東政壇及地方發展具有一定影響力。盧秀燕此次到台東行程緊湊，仍特別撥空前往靈堂弔唁，也讓現場多了一份老同事情誼的追思。

吳秀華則表示，饒穎奇資政一生長年為國家及台東奉獻，在地方留下深厚影響，今天特別前往致意，是對前輩一生奉獻地方的敬意與追思。