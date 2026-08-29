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竹北藍白合破局再添變數 何淦銘領表、林啟賢評估參選中

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
曾任2屆竹北市長的無黨籍何淦銘鬆口考慮回鍋。近期不少地方人士及鄉親勸進，目前正審慎評估。聯合報系資料照
曾任2屆竹北市長的無黨籍何淦銘鬆口考慮回鍋。近期不少地方人士及鄉親勸進，目前正審慎評估。聯合報系資料照

協調多月的竹北市長「藍白合」昨天確定破局，藍、綠、白三黨將各自推派人馬參選，原本已競爭激烈的選情再添變數。除三黨人選之外，無黨籍前竹北市長何淦銘也醞釀回鍋，市民代表會主席林啟賢仍審慎評估，加上前民眾黨立委李貞秀高調宣布投入選戰，竹北市長選舉恐從三腳督進一步擴大，牽動各陣營選票布局。

2026九合一選舉

曾任兩屆竹北市長的何淦銘是否再戰，近期受到地方高度關注。何淦銘長期深耕竹北，過去累積的地方人脈與影響力仍在，且具跨藍綠支持基礎，若確定參選，勢必牽動藍、綠、白三方選票結構。

對於是否參選，何淦銘今天接受本報詢問證實，已於27日領取竹北市長選舉登記表，但目前仍在評估是否正式投入選戰。他透露，昨晚也與團隊開會討論至深夜，目前「還考慮當中」，未來這條路要怎麼走，還是必須審慎思考、考慮清楚。

至於日前同樣被地方點名參選的市民代表會主席林啟賢，日前面對參選問題並未鬆口，僅表示「先以黨中央的大局為重」。本報記者今天再度詢問是否已領取竹北市長選舉登記表，林啟賢回覆，目前仍在評估是否投入選戰，至於何時要領表？則回應「還要看一下」。不過，據了解，地方近期仍持續出現勸進聲音。

市民代表會主席林啟賢也備戰已久，地方實力不容小覷。聯合報系資料照
市民代表會主席林啟賢也備戰已久，地方實力不容小覷。聯合報系資料照

林啟賢 何淦銘 藍白合 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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