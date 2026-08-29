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陳瑩拚台東縣長 邀自家原民立委伍麗華任競總副主委

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣長參選人陳瑩（左）邀請同黨原住民立委伍麗華（右）擔任競選總部副主任委員暨原住民族後援會總督導，兩人再度攜手拚台東縣長選戰。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨台東縣長參選人陳瑩（左）邀請同黨原住民立委伍麗華（右）擔任競選總部副主任委員暨原住民族後援會總督導，兩人再度攜手拚台東縣長選戰。圖／陳瑩辦公室提供

台東縣長參選人陳瑩今天宣布，邀請山地原住民立委伍麗華擔任競選總部副主任委員暨原住民族後援會總督導，伍麗華一口答應，兩人再度攜手投入台東縣長選戰。陳瑩表示，期待「雙東姊妹」一起拚，讓1加1大於2，全力爭取縣民支持。

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陳瑩表示，伍麗華來自屏東，兩人自2020年伍麗華首次參選山地原住民立委時，就組成台東、屏東「雙東姊妹花」連線，最後雙雙順利當選。過去兩屆立委任內，兩人也共同推動多項原住民族權利法案，包括原住民族健康法、原保地貸款信用保證，以及禁伐補償由每公頃3萬元提高至6萬元等。

近期伍麗華也積極投入台東地方行程。陳瑩表示，伍麗華本週來到台東，與她一起跑了多場座談，走訪各鄉及部落，面對面聽取族人陳情與建議，也關心近期豪雨過後族人是否有農損需要協助，以及水利建設是否仍有不足。

陳瑩說，今年7月起，伍麗華在台東各鄉、各部落的服務團隊幹部，就已換穿兩人聯合服務背心，象徵「山原、平原一起拚」，如今正式加入競選團隊，更展現共同爭取勝選的決心。

伍麗華則回憶，自己早在2007年擔任青山國小教導主任時，就與陳瑩有過第一次互動。當時學校有一名生病學童，因父親吸毒、母親過世，親戚也無人願意收養，經媒體報導後，陳瑩是唯一主動關心的立法委員。

伍麗華表示，當時陳瑩不只到學校了解情況，更帶著時任行政院長蘇貞昌及教育部司長前往訪視，協助孩子找到北部認養家庭，並請愛妮雅公司贊助全校學生北上旅遊三天兩夜，陪伴這名病童找到新的家庭。

她說，「這就是陳瑩」，身為原住民的女兒，擔任立委後不分山地、平地原住民，只要有需要就會協助，因此希望陳瑩未來能夠成為台東縣長，相信她會成為屬於所有人的全民縣長。

陳瑩也感謝伍麗華這次「用力划」划到台東，繼前總統蔡英文擔任競選總部主任委員後，伍麗華也義不容辭接下副主任委員及原住民族後援會總督導。她表示，姊妹一起拚，1加1一定大於2，未來將持續認真服務台東所有鄉親。

陳瑩 伍麗華 2026九合一選舉 台東縣選舉

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