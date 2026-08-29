盧秀燕喊陳瑩「留中央」 陳瑩回應：我也要回台東承擔

台中市長盧秀燕今天到台東替自家縣長參選人、議長吳秀華站台，並公開喊話民進黨立委、縣長參選人陳瑩「繼續留在中央」，由立委在中央爭取預算，地方則交給吳秀華。對此，陳瑩回應表示，感謝盧秀燕肯定她多年在中央替台東爭取預算、建設的能力，但「要把我留在中央、再把地方交給秀華」，她恐怕不能接受。

陳瑩表示，盧秀燕公開肯定她這些年在中央替台東爭取預算、爭取建設的能力，這份肯定她很感謝，但她認為，既然自己有爭取資源的能力，就更應該把多年在中央累積的經驗帶回台東。

她也反問，國民黨在台東目前同樣有區域立委黃建賓，相信黃建賓一樣能夠在中央替台東出力、爭取資源，「不會因為陳瑩回到台東，台東在中央就少了一份力量」。

陳瑩更以盧秀燕自身經歷回應，指出盧秀燕當年也是從立法院走向台中市政府，把多年中央歷練帶回地方；她表示，自己同樣希望把20多年來在中央累積的經驗、人脈及爭取資源的能力完整帶回台東，為家鄉承擔更多。

「所以我跟盧市長的想法，其實只有一個小地方不一樣。」陳瑩說，盧秀燕認為陳瑩會爭取、能做事，但她認為，既然有這個能力，就更應該把能力帶回台東，讓「爭得到資源的人」，也成為「把資源變成建設、把承諾變成改變的人」。

針對盧秀燕今天提出的「中央、地方分工」論述，陳瑩則表示，台東的未來不是誰留在中央、誰顧地方的政治分工，更不是由任何政黨或任何人替台東安排。

陳瑩表示，盧秀燕當年選擇回台中承擔，她今天也選擇回台東承擔。距離11月28日投票日剩下3個月，她會繼續走遍台東，把自己的想法及準備交給鄉親檢驗。

她最後表示，誰最適合擔任下一任台東縣長，就交給最有智慧的台東鄉親選擇，「這才是對台東最好的安排」。