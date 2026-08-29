與新店鄉親座談 李四川早上連拚三場座談 允諾以工程專業解決問題

選戰倒數三個月，國民黨新北市長參選人李四川今日前往新店，一連出席三場地方座談到基層第一線聆聽鄉親心聲。李四川承諾，若未來擔任市長會用工程專業全力解決地方問題，打造市民安居樂業的居住環境。

今早李四川從達觀鎮社區所有權人會議、安忠路沿線老舊高地社區用戶加壓受水計畫說明會到陳儀君議員市政說明會，尤其在市政說明會現場湧入約500位鄉親熱情支持，李四川表示，自己與新店緣分很深，過去在台北縣、新北市服務期間，曾參與過五重溪道路、安一路的興建及推動安坑輕軌。

李四川說，過去在朱立倫市長任內一同參與推動「三環三線」，卻被民進黨批評是「畫線不會實現」，但如今相關建設都一一落實，他感謝所有里長、第一線同仁及歷任市府團隊的努力，未來會接棒侯友宜市長的市政成果，繼續推動「軌道建設123」，打造雙北30分鐘核心生活圈，減少市民通勤時間與塞車壓力，讓生活及產業機能持續向上提升。

李四川今早也到達觀鎮社區參與所有權人會議，並出席安忠路沿線老舊高地社區用戶加壓受水計畫說明會，針對高地社區長期面臨地勢高、自來水水壓不足問題，李四川表示，過去在新北市府任職時，便多次與地方針對用水、加壓站、土地用地等問題，進行討論及推動修改法令，未來擔任市長會以工程專業全力為地方解決問題。

國民黨新北市長參選人李四川今日前往新店，一連出席三場地方座談到基層第一線聆聽鄉親心聲。記者林媛玲／攝影