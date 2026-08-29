前鎮漁港藍綠交火！賴瑞隆逼表態 柯志恩反擊：一起向賴清德爭無人機
台北市長蔣萬安指前鎮漁港改建經費「3千萬變81億」，再掀藍綠攻防。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆批國民黨重北輕南，點名對手柯志恩表態「認同蔣萬安嗎？」柯志恩回應，對高雄好的建設都支持，反嗆民進黨執政近10年仍喊重北輕南，更向賴下戰帖，一起向賴清德爭取把無人機產業基地放在高雄。
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蔣萬安日前在台北市議會面對市政議題質詢時，提及高雄前鎮漁港改建經費原本規模小，卻從3千萬元膨脹到81億元，預算合理性應受檢視。
賴瑞隆今天反擊，指高雄過去作為工業城市，長期支撐台灣經濟發展，也承擔汙染、產業外部的成本，國民黨執政時期重北輕南，如今高雄逐步補足建設落差，蔣萬安卻在面對市政問題時，把高雄牽扯進來，並不恰當。
賴瑞隆也指出，柯志恩過去也曾針對前鎮漁港整建提出質疑，如今既然要競選高雄市長，就應直接回答是否認同蔣萬安對前鎮漁港的批評，「究竟是站在高雄市民、漁民這一邊，還是站在蔣萬安那一邊？」
對此，柯志恩表示，前鎮漁港81億元建設「只要對高雄好，我絕對會支持」，過去她也曾找漁業署人員溝通前鎮漁港改善，包括內部設施、攤商動線、路線規畫，以及料理台設置位置等問題，希望透過充分溝通，讓漁港改善後能帶來更多人潮。
柯志恩也回擊，賴瑞隆屢次提到重北輕南，不曉得為什麼要用這個叫度來看，因為民進黨中央執政已近10年，還不斷操作重北輕南，她認為這樣的說法完全不公平。
柯以無人機產業布局反問賴瑞隆，如果真的認為中央資源分配存在重北輕南，高雄相當重視無人機產業，但賴清德政府這次將無人機產業基地放在嘉義，而不是高雄，「那你要不要跟我一起去跟賴總統好好爭取？」
柯強調，高雄本身具有相關產業條件，與其持續爭論重北輕南，不如共同替高雄爭取產業資源，將無人機產業完整布局在高雄，若當選市長，將推動「海空無人載具科技產業廊帶」，把國防需求轉化為高雄產業升級的新動能。
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