江啟臣拋育兒外出「四升級」 規劃親子YouBike「袋鼠車」減輕爸媽負擔

面對少子化挑戰，立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天出席「藝啟動一動親子歡樂城—潭子站」活動時，拋出「台中親子味」育兒外出四升級政見；他主張，提高生育意願不能只靠口號或津貼，政府必須從停車、搭車、騎車到如廁等日常細節減輕爸媽壓力，並宣布未來將推動試辦附設兒童安全座椅的親子YouBike「袋鼠車」，全方位打造友善育兒環境。

台中市長參選人江啟臣前往潭子區潭水亭觀音媽廟參與親子活動，與立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、潭水亭主委林玉鶴及在地里長一同出席，現場規劃氣墊城堡、滑步車體驗與市集表演，吸引大批家長帶孩子同樂，江啟臣除與民眾合影、發送氣球外，也與鄉親親切互動。

江啟臣當場提「育兒外出四升級」政見，強調，陪伴是無價的，一座城市是否友善，爸媽帶孩子出一趟門最清楚；包括親子車位政策，免費停車時數延長至4小時；好孕專車升級， 乘車補助延長至產後一年；試辦附設兒童安全座椅的親子YouBike，導入「袋鼠車」提供短程接送與親子出遊更安全的選擇；同時大幅增加並改善公園與公共場所的親子廁所， 普及「親子小白宮」 。

江啟臣說，依人口推估，台灣總人口可能在2049年低於2千萬人，這關乎城市未來與國家永續發展，因此他強調，育兒友善不能只停留在一次性補助，而要落實在家庭生活的每一個環節，讓爸媽願意帶孩子出門，也讓孩子能在台中快樂長大；面對少子化危機，因此他提出有「台中親子味」的四大外出升級，強調政府要先把育兒環境做好，讓台中不只適合工作與生活，更能成為讓年輕家庭「敢生、願養、安心成家」的幸福宜居城市。

立委楊瓊瓔表示，江啟臣提出的好孕專車延長與「袋鼠車」等政策皆緊扣爸媽的日常痛點，相當貼心；市議員賴朝國也力挺指出，江啟臣長期將潭子地方需求帶到中央爭取經費，未來會持續攜手讓地方更幸福。