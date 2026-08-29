盧秀燕台東挺吳秀華 喊話陳瑩「繼續留中央」

台中市長盧秀燕今天中午抵達台東天后宮參拜，並替國民黨縣長參選人、議長吳秀華站台造勢。面對明年台東縣長選戰，盧秀燕火力全開力挺吳秀華，更直接喊話現任民進黨立委、縣長參選人陳瑩「繼續留在中央」，由立委在中央爭取預算、建設，地方則交給吳秀華主持縣政，形成中央、地方分工。

盧秀燕致詞時表示，她擔任台中市長已8年，深知市長人選非常重要，因此今天繞過半個台灣，為了吳秀華而來，希望台東未來能夠更好、更進步，也祝福吳秀華心想事成、高票當選。她大力肯定吳秀華的地方經歷，指出吳秀華已擔任3屆縣議員、2屆議長，平常長期在地方奔走，聆聽民眾心聲、了解地方問題並協助解決，因此對台東及民眾需求相當熟悉。

盧秀燕表示，過去1、20年來，吳秀華一直在地方服務，如果未來取得行政權，過去在議會服務、反映民意及爭取建設的經驗，就能進一步落實，因此她認為吳秀華會是一位更有同理心、更接地氣的縣長。

對於吳秀華過去在議會與縣府的合作，盧秀燕也給予肯定。她以饒慶鈴推動老人健保補助為例表示，縣府政策需要議會支持預算，吳秀華當時在議會全力配合，讓相關政策得以推動，因此台東近年的建設及福利成果，吳秀華「功不可沒」。

盧秀燕接著談到台東未來的中央與地方分工，直接表示希望「陳瑩繼續留在中央」，由立法委員在中央爭取預算、建設，地方則由吳秀華主持縣政、編列地方預算，配合中央爭取下來的資源，推動更多建設、照顧更多民眾。

她強調，這樣的安排是對台東最有利，最重要的是為台東好、為民眾好，因此呼籲支持者全力以赴，讓這樣的理想安排能夠實現。

盧秀燕今天也替自家立委黃建賓及地方議員、里長參選人加油，並分享自己8年前競選台中市長的經驗，鼓勵參選人靠誠意與努力爭取民眾支持。

談到媽祖信仰，盧秀燕表示，吳秀華今天來到天后宮虔誠祈禱，希望台東更好、選舉順利，相信媽祖會看見她的誠意並給予護佑，也祝福吳秀華及所有參選人心想事成、高票當選。

盧秀燕在天后宮簽下瓦片祈福「福佑寶島」，為台東及選舉祈求平安順利。記者尤聰光／攝影