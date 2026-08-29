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影／前鎮漁港81億再掀藍綠戰火 賴瑞隆反問柯志恩：認同蔣萬安嗎？

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心。聯合報系資料照
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心。聯合報系資料照

高雄前鎮漁港81億元改建案，曾在2024總統大選掀起「北流、前瞻」攻防，隨著2026地方選舉逼近，再度成為藍綠交鋒議題。台北市長蔣萬安近來點名前鎮漁港經費3千萬變81億，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆反擊，痛批國民黨長年重北輕南，見不得高雄好，把球丟給對手柯志恩，要求她表態「站哪邊？」

2026九合一選舉

對於藍營緊咬前鎮漁港「3千萬變81億」，賴瑞隆說，前鎮漁港是全台最大遠洋漁業基地，每年創造超過300億元產值，周邊產業鏈產值突破千億元，也是台灣重要遠洋漁業基地，啟用超過50年始終未曾全面性整建。

賴瑞隆指出，他2016年擔任立委後，與高雄區漁會爭取改善，最初希望投入約10億元，改善漁港基本環境，2019年時任行政院長蘇貞昌南下視察後，認為既然要改造，就應一次到位，因此擴大整體建設規模。

他強調，81億元經費包括深水碼頭改建、水產品運銷中心、船員服務中心、下水道及港區環境等全面更新，是為台灣遠洋漁業未來數十年發展基礎建設，也涉及產業升級和國際競爭力。

賴瑞隆說，過去國民黨立委徐巧芯就曾以揶揄方式批評前鎮漁港，如今蔣萬安面對台北自己市政問題，把高雄牽扯進來，蔣是台北市長，不是要選高雄市議員，應誠實面對台北市政，而不是拿高雄建設當做擋箭牌。

他提到，高雄過去以重工業支撐台灣經濟、承受汙染及產業外部成本多年，台北捷運、治水等重大建設都獲得中央大量資源，如今前鎮漁港獲得改建經費，「不能台北拿建設叫理所當然，高雄爭取建設就叫拿太多」。

他表示，國民黨執政期間南北資源分配存在落差，近年高雄各項重大建設才逐步補足，蔣回應台北市政議題，卻屢次把高雄扯進來，並引用錯誤資訊攻擊高雄，相當不恰當。

賴更把矛頭指向柯，直言她過去也曾質疑前鎮漁港整建，應清楚說明態度和立場，反問柯「站台北那邊，還是要替高雄發聲？」

他強調，公共建設當然可以接受監督，前鎮漁港招商及營運也應檢討、精進，但監督工程與否定中央對南部的投資是兩回事。

賴認為，既然要競選高雄市長，就應把高雄利益放在第一位，如果選擇遵從黨意，而沒有站在高雄的角度思考，高雄人不會接受這樣的市長人選。

高雄前鎮漁港船員會館旅館區。聯合報系資料照
高雄前鎮漁港船員會館旅館區。聯合報系資料照

前鎮漁港 蔣萬安 2026九合一選舉 賴瑞隆 柯志恩 台北市選舉 高雄市選舉

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