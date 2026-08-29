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基隆原民豐年祭交鋒 謝國樑喊打造第二故鄉、童子瑋推成立族群關係處

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨、民進黨基隆市長參選人謝國樑（左）和童子瑋（右）都到場。記者游明煌／攝影
國民黨、民進黨基隆市長參選人謝國樑（左）和童子瑋（右）都到場。記者游明煌／攝影

基隆市原住民聯合豐年祭今天在原住民文化廣場登場，由傳統感恩祈福祭祖儀式揭開序幕，展現原住民族文化的莊嚴與熱情。國民黨、民進黨市長參選人謝國樑童子瑋都到場。謝國樑說，將建設基隆成為原民第二故鄉；童子瑋表示，將推動「原青社宅保障」，並研議推動成立「族群關係處」，讓原住民族政策獲得更完整支持。

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謝國樑表示，基隆市原住民人口近年持續增加，已突破1萬人，族人來自台灣各地原鄉，卻共同選擇基隆作為求學、工作、生活及建立家庭的地方，因此基隆市政府重視原住民族各項福利與權益，持續增加原住民業務相關經費，並推動多項政策，包括在中正區及七堵區成立原住民文化健康站，提供長者安全、友善的活動空間；建置多面向族語獎勵機制，保障族語使用與傳承；持續改善原住民文化會館內部設備，並籌備廣場天幕設置。

在社會福利方面，市府與民間企業合作辦理原住民微型團體傷害保險，被保險人最高理賠50萬元；針對經濟弱勢原住民族住宅修繕，也加碼補助至15萬元，持續從生活、文化及社會福利等面向，打造更友善的原住民族生活環境。

民政處長呂謦煒表示，活動現場同時設有多樣原住民特色攤位，包含風味美食及文創編織品，搭配精采原民表演與傳統文化活動，讓民眾在欣賞演出的同時，也能近距離感受原住民族的生活智慧與文化底蘊，共同打造多元、包容且充滿活力的基隆。

童子瑋說，未來若有機會承擔市長責任，希望成立「族群關係處」，整合原住民族及多元文化業務，提升原民業務的行政層級。他說，族人的需要不應該只有辦活動、發補助時才被看見，而是要有專責治理架構，讓政策能長期累積、穩定推動，也讓不同族群在基隆都能被尊重、被支持。

童子瑋表示，未來他將推動「原青社宅保障」，在社會住宅中提供一定比例保障原住民族青年及青年家庭，並優先評估將社宅新建在原住民族人口較集中的生活圈。他強調，讓青年想留在基隆時，有更好的居住支持，是城市留住人才與照顧族群需求的重要政策。

謝國樑出席原住民豐年祭。記者游明煌／攝影
謝國樑出席原住民豐年祭。記者游明煌／攝影

童子瑋出席原住民豐年祭。圖／童子瑋競辦提供
童子瑋出席原住民豐年祭。圖／童子瑋競辦提供

基隆市原住民聯合豐年祭今天在原住民文化廣場登場。記者游明煌／攝影
基隆市原住民聯合豐年祭今天在原住民文化廣場登場。記者游明煌／攝影

謝國樑 童子瑋 2026九合一選舉 基隆市選舉

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